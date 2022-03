Ferito (Gamma Capital Markets) domani ospite di InvestireNow

Aumentano le sanzioni nei confronti della Russia, Fitch che abbassa il rating a C (anticamera del default)...E poi diverse materie prime che sono ai massimi storici, con conseguenti aspettative di ulteriori rialzi dell’inflazione.

La volatilità del mercato, sempre più protagonista, è la sfida che l’inizio di quest’anno pone a tutti gli intermediari e ai consulenti finanziari in particolare. Tutti noi sappiamo che rischi e volatilità sono parte dell’investimento, ma ogni volta che ci troviamo nel bel mezzo di una crisi mettono sempre più a dura prova la capacità di resistenza non solo dei risparmiatori ma degli stessi professionisti degli investimenti.

L'esperienza dei precedenti eventi geopolitici insegna che proprio nei momenti di massima difficoltà si sono poste le basi per dei nuovi lunghi periodi di crescita dei mercati.

Sarà così anche questa volta? Come supportare gli investitori per aiutarli a prendere le scelte migliori? Come cambia il ruolo del consulente finanziario in questi nuovi scenari?

A queste ed altre domande risponderà Vito Ferito, direttore commerciale di Gamma Capital Markets, in diretta su questo sito, giovedì 10 alle 18,30, nell'ambito della trasmissione in videostreaming InvestireNow, condotta da Marco Muffato, capo redattore di Investire.