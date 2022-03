Gam: Mazzola Senior Investment Specialist per le strategie Systematic

Gam Investments ha annunciato la nomina di Guglielmo Mazzola nel ruolo di Senior Investment Specialist di Gam Systematic. Sarà basato a Londra.

In questo ruolo, Mazzola gestirà i rapporti tra i clienti e il team di distribuzione di Gam. Lavorerà a stretto contatto con il team di Gam Systematic e lo aiuterà ad articolare le strategie di investimento e a condividere informazioni sulle soluzioni sistematiche e alternative per i clienti di Gam.

Prima di unirsi a Gam, Mazzola è stato Senior Portfolio Manager presso Tiber Capital LPP, gestore patrimoniale specializzato in investimenti alternativi e future sistematici / Commodity Trading Advisor (CTA). Le sue responsabilità includevano attività di ricerca, costruzione del portafoglio e gestione dei rapporti con i clienti. Dal 2008 al 2010 Mazzola ha lavorato per HSBC Bank Plc in Italia (Milano) in qualità di M&A Analyst. Ha conseguito una laurea in Istituzioni e management dei mercati finanziari e un master in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano.

Peter Sanderson, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Guglielmo in Gam. Porta con sé una profonda esperienza negli investimenti sistematici e nella comunicazione per la gestione dei clienti. Lavorando con il team, Guglielmo sarà fondamentale nell’aiutarci a sfruttare e massimizzare le nostre capacità nell’ambito degli investimenti alternativi per offrire una solida leadership di pensiero negli investimenti e innovazione mettendo sempre il cliente al centro, tutti elementi necessari per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.”