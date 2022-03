Manor: eToro, i segreti di un successo globale

È stato un 2021 con il vento in poppa per eToro, la piattaforma social di investimenti fondata nel 2007 da Yoni Assia. Secondo i dati preliminari riportati dalla società, le entrate da commissioni sono raddoppiate, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari. Gli utenti registrati alla piattaforma superano ad oggi i 27 milioni, divisi in un centinaio di Paesi. Abbiamo chiesto a Emanuela Manor, Italian regional manager di eToro di stanza a Tel Aviv, quali sono le chiavi di questo successo.

Con quale ambizione nasce eToro?

Quella di aprire i mercati globali a tutti, rendendo possibile a chiunque di operare ed investire in modo semplice e trasparente anche con piccoli importi, a partire da 200 dollari. È quel che definiamo democratizzazione finanziaria, con l’interscambio di idee e informazioni a livello mondiale. La nostra piattaforma è intuitiva e soprattutto trasparente: diamo la possibilità a tutti, al neofita come al professionista, di visualizzare i portafogli di ogni utente all’interno di eToro, di analizzare ciò che sta vedendo e gli asset in cui investe, in modo da avere l’intera panoramica di come ha fatto a raggiungere i suoi risultati. Inoltre diamo accesso a una grande mole di informazioni sui mercati, non così reperibili da un utente europeo, con la possibilità di interfacciarsi con realtà asiatiche e americane grazie a una rete di investitori locale estremamente informati.

Come funziona il copy trading?

Oltre a vedere come si muovono gli investitori più performanti in tempo reale, è anche possibile copiare automaticamente il loro trading. Fin dal 2007 abbiamo rilevato che molti investitori hanno avuto un beneficio dal far parte della community, riuscendo ad analizzare i portafogli altrui e a capirne errori e punti forza, facendone tesoro per creare la propria strategia di investimento. Molti clienti che hanno iniziato in questo modo i propri investimenti personali sono in seguito divenuti a loro volta popular investors, cioè trader performanti nella nostra community. Il programma Popular investor consente agli investitori di talento di generare potenzialmente un buon reddito, facendosi copiare da altri clienti sulla piattaforma eToro. Uno dei top 10 popular investor è italiano, ha 1,3 milioni di follower, e di mestiere fa il buyer di un’azienda.

Quali altri benefici comporta far parte della community di eToro?

Il nostro intento è anche quello di fare educazione finanziaria: crediamo che far parte di una community così ampia dia la possibilità all’investitore di approfondire la propria preparazione, e quindi di prendere decisioni di investimento più fondate. La nostra trading academy fornisce una gran mole di informazioni, così come i nostri webinar, organizzati su base settimanale e mensile. Ogni giorno aggiorniamo il blog, e recuperiamo e pubblichiamo sulla nostra piattaforma informazioni da media esterni per dar modo agli investitori di avere una panoramica ampia di ciò che sta avvenendo sui mercati finanziari.

Quali sono le dimensioni della community italiana di eToro?

In Italia c’è circa il 6% degli utenti attivi (circa 1,6 milioni di persone, ndr). È al quarto posto tra i nostri mercati: quello che cresce di più è quello degli Stati Uniti, il più grande in Europa è quello tedesco seguito da Regno Unito, Francia e poi viene l’Italia. Tutto il materiale che forniamo alla community italiana è in lingua italiana, abbiamo un market analyst italiano che fornisce quotidianamente analisi su Italia, Europa e mondo.

Un progetto che merita di essere segnalato?

In questo momento siamo molto attenti a una parte della nostra community che vorremmo crescesse, quella delle investitrici. Vogliamo dare più attenzione alla propensione della donna negli investimenti e nella gestione delle proprie finanze. Stiamo lanciando diversi progetti, come Invest with her. Proponiamo webinar a cadenza settimanale con analisi tecniche macroeconomiche fatte su misura, utilizzando un linguaggio adatto per far entrare più donne nella nostra community. Le donne amano avere esempi su cui basarsi, per questo riportiamo le esperienze delle nostre popular investors su come approcciarsi alle proprie finanze. Tra le più seguite c’è un architetto brasiliano che vive in Italia.