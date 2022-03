21Shares quota i suoi Etp su Decentraland, Aave e Ftx Token su Euronext Parigi e Amsterdam

21Shares AG, società con sede a Zurigo, leader negli ETP sulle criptovalute, annuncia la quotazione dei suoi ETP su Decentraland, AAVE e FTX Token anche su Euronext Parigi e Amsterdam.

21Shares Decentraland ETP (ISIN: CH1161102699, Ticker: Mana FP and Mana NA, valute: Euro, USD): Decentraland è la prima piattaforma di realtà virtuale decentralizzata e interamente gestita dai suoi utenti. È stata creata per permettere a chi vi accede di creare, usufruire e monetizzare contenuti e applicazioni, tra cui l’acquisto di spazi virtuali, che ad oggi ha generato flussi monetari per 180 milioni di dollari.

Aave (ISIN: CH1135202120, Ticker: AAVE FP and AAVE NA, Valute: EURO, USD) è una società all’avanguardia per quanto riguarda la finanza decentralizzata (DeFi), grazie al suo protocollo per la liquidità del mercato open-source e non detentivo. In poche parole, il network open-source di Aave permette agli utenti di interagire liberamente con il network di Ethereum attraverso un API o direttamente tramite smart contract, assicurando una maggiore efficienza e trasparenza.

21Shares FTX Token ETP (ISIN: CH1145930983, Ticker: AFTT FP and AFTT NA, valute: Euro, USD): FTX è una piattaforma leader nel settore degli scambi di derivati di criptovaluta e offre prodotti quali derivati, opzioni e strumenti volatili. È anche la terza piattaforma al mondo per il trading di token, con volumi di scambi giornalieri che superano i 2,5 miliardi di dollari. La criptovaluta nativa di FTX, FTT, consente di fare staking su questo stesso token, di beneficiare di sconti sulle commissioni applicate alle transazioni e di partecipare alle procedure di voto della community.

Massimo Siano, Head of Southern Europe di 21SHARES, ha commentato: “Era da tempo che molti dei nostri investitori ci chiedevano prodotti sul metaverso e sulla finanza decentralizzata. 21SHARES con queste 3 quotazioni rende più facile ed efficiente la diversificazione del portafoglio anche su queste tematiche emergenti.”

21SHARES gestisce oltre 2 miliardi di dollari di asset, suddivisi in 28 ETP dedicati e oltre 100 quotazioni (dati aggiornati a febbraio 2022), tra i quali figurano il primo ETP al mondo che riproduce le performance di Binance, 4 basket ETP e due ETP – su Tezos e Solana – che offrono una remunerazione allo staking degli investitori. I suoi prodotti sono quotati su piattaforme regolamentate europee e svizzere.