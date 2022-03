Ardian lancia la nuova attività Real Estate Debt

Ardian, una delle principali società di private equity a livello globale, ha annunciato oggi la creazione dell’attività di Real Estate Debt, dedicata alla gestione di fondi e mandati relativi al finanziamento di progetti immobiliari su scala paneuropea.

Il nuovo business sarà guidato da Arnaud Chaléac che sarà responsabile di Ardian Real Assets Debt. Con oltre vent'anni di esperienza nella finanza, e Co-Head di Group Finance in Ardian dal 2008, ha sviluppato una riconosciuta competenza nella finanza strutturata. È entrato in Ardian quattordici anni fa dopo varie esperienze in grandi gruppi francesi come Air Liquide, Kering e Crédit Agricole.

Sarà supportato nel suo nuovo ruolo da Sandrine Amsili, Managing Director, che svilupperà la piattaforma insieme a lui. Sandrine vanta vent'anni di esperienza nel settore immobiliare, di cui diciassette nel debito. Prima di entrare in Ardian nel 2021, ha ricoperto diverse posizioni nel top management di società quali Europhypo, CBRE Global Investors e più recentemente come Director del real estate debt in SCOR Investment Partners dove ha contribuito a creare la piattaforma.

L'attività di Real Estate Debt si concentrerà sul debito senior e cercherà di finanziare, insieme alle banche, progetti immobiliari europei. Tutti gli investimenti avranno una forte connotazione ESG - in linea con la più ampia strategia di Ardian Real Estate - per creare spazi e luoghi per città più sostenibili e decarbonizzate. Questa strategia completa l'attività di Ardian Real Estate, che è guidata da Stéphanie Bensimon.

Con una significativa esperienza nel financing, il team ha accesso a un'ampia piattaforma diversificata che comprende l'intera rete Ardian e tutte le sue risorse. Si avvarrà inoltre delle competenze dei team locali di Ardian in Francia, Germania, Italia e Spagna.

“Abbiamo grandi ambizioni e il settore immobiliare è un importante motore di crescita per Ardian. Così, il lancio della nostra nuova attività di Real Estate Debt, è un'evoluzione logica del nostro piano di sviluppo, che ci permette di soddisfare la domanda dei nostri clienti. Il team, guidato da Arnaud Chaléac con il supporto di Sandrine Amsili, combina una conoscenza approfondita del settore, una competenza riconosciuta nella strutturazione del debito e una vasta rete europea. Sono quindi pienamente fiduciosa nella nostra capacità di soddisfare la crescente domanda da parte degli investitori di finanziare progetti che contribuiscono all'economia reale e di posizionare Ardian come un attore chiave nella gestione del debito nel settore immobiliare” ha affermato Dominique Senequier, fondatrice e presidente di Ardian.

“Con la creazione dell'attività di real estate debt saremo in grado di supportare i principali investitori immobiliari con il finanziamento di diversi progetti, soprattutto perché le principali banche hanno sempre più bisogno di finanziatori alternativi come partner. Con un team di esperti riconosciuti dal mercato, un eccellente accesso al mercato e la fiducia dei partner finanziari, siamo ben posizionati per offrire ai nostri clienti un interessante profilo di rischio/rendimento e contribuire alla crescita del mercato del debito immobiliare in Europa” ha osservato Arnaud Chaléac, head of Ardian real asset debt e co-head of group finance di Ardian.

“Dal 2016, il Real Estate di Ardian è cresciuto in modo significativo. Gli investimenti azionari attraverso due generazioni di fondi value-added hanno permesso di allocare più di 3,7 miliardi di euro di asset immobiliari nelle principali capitali europee, con un profilo di rischio equilibrato ed eccellenti performance. Questa nuova piattaforma di debito completa la nostra offerta e contribuirà a rispondere alle esigenze degli investitori alla ricerca di un rendimento sicuro nel debito con una forte focalizzazione sul settore immobiliare. Per i prossimi anni, le nostre ambizioni di sviluppo nel settore rimangono forti nei diversi profili di rischio che i mercati europei possono offrire” ha rimarcato Stéphanie Bensimon, head of real estate di Ardian.