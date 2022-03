Aviva Investors, Carzana co-manager della strategia Climate transition global equity

Aviva Investors, la divisione globale di asset management di Aviva, annuncia la nomina di Andrea Carzana quale co-gestore della strategia Aviva Investors Climate Transition Global Equity (CTGE).

Carzana è basato a Londra e riporta ad Alistair Way, Head of Equities. Lavorerà al fianco di Max Burns, co-manager della strategia dal luglio 2021, e del senior ESG analyst e climate specialist Rick Stathers. Andrea, Max e Rick continueranno inoltre ad avvalersi delle idee d'investimento e dell'analisi dei team di ricerca ESG e Global Equities.

La strategia Aviva Investors Climate Transition Global Equity mira a sovraperformare i mercati azionari globali e adotta un approccio d'investimento long-term e high conviction, focalizzandosi sulle aziende internazionali che generano ricavi derivanti da beni e servizi per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, oltre a investire nelle società che allineano i loro modelli di business per un mondo più caldo e a basse emissioni di carbonio.

Carzana si unisce ad Aviva Investors dopo sette anni presso Columbia Threadneedle, dove è stato gestore di fondi azionari per le strategie ESG e sustainable outcome. In precedenza, ha trascorso tre anni come analista di equity research nel settore assicurativo presso Mediobanca.

Alistair Way, Head of Equities di Aviva Investors ha commentato:

"È un piacere dare il benvenuto ad Andrea in Aviva Investors, sarà una grande risorsa per il team. Vanta una profonda esperienza in materia di performance sostenibili e strategie climatiche e il suo ingresso rafforzerà ulteriormente le nostre capacità nel settore, mentre continuiamo a lavorare con i nostri clienti per guidare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio".