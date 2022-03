Criptovalute, l’apertura di Biden

Orlando Merone, Country Manager per l’Italia di Bitpanda, ha commentato così la presa di posizione di Biden sulle criptovalute: “L’ordine esecutivo firmato oggi dal presidente Biden punta ad assicurare uno sviluppo responsabile degli asset digitali, come le criptovalute, affrontandone i rischi ma al contempo raccogliendone i potenziali benefici. Ora toccherà alle varie agenzie federali attivarsi nei loro ambiti di competenza. L’ordine esecutivo dispone una politica nazionale sugli asset digitali, tenendo conto di sei priorità chiave: protezione dei consumatori e degli investitori; stabilità finanziaria; illeciti finanziari; leadership USA nel sistema finanziario globale e competitività economica; inclusione finanziaria; innovazione responsabile. Il mondo degli asset digitali ha registrato un’enorme crescita negli ultimi anni, soprattutto durante la fase pandemica, sia per ciò che riguarda l’adozione di massa che a livello di diffusione di nuovi player. Nuove regole e nuove normative sono essenziali per l’ulteriore sviluppo dell’industria e la protezione degli utenti finali, che devono poterci vedere chiaro in un settore in cui molti player seguono logiche di breve periodo”.