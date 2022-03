Dalla partnership tra HANetf ed ETC Group, arriva in Europa il primo ETF sul Metaverso

ETC Group e HANetf annunciano il prossimo arrivo sulle principali Borse europee del primo ETF sul Metaverso. Il Metaverse ETF fornirà agli investitori europei l'accesso ad un’opportunità di investimento su larga scala e a lungo termine e seguirà il Solactive ETC Group Global Metaverse Index. Solactive è un fornitore di indici all'avanguardia che utilizza dati e metodi alternativi innovativi come l'intelligenza artificiale e motori di calcolo all'avanguardia per sviluppare indici personalizzati. Pur trattandosi di un trend all’inizio della sua corsa, il Metaverso ha già attirato miliardi di dollari di investimenti. Secondo Morgan Stanley e Goldman Sachs, potenzialmente, la spesa totale dei consumatori statunitensi in questo settore si aggira oggi intorno a 8,3 trilioni di dollari, cifra che arriva a 12 trilioni di dollari quando si guarda il mercato potenziale a livello globale.

Il Metaverse ETF fornirà un'esposizione pure-play ad un settore composto da aziende attive nella VR/AR (realtà virtuale e aumentata), grafica 3D, semiconduttori, comunicazioni wireless ad alta velocità, giochi online, video streaming, tecnologie blockchain, tra cui NFT e terreni digitali, Cloud e archiviazione dati.

Bradley Duke, Fondatore e Co-CEO di ETC Group ha dichiarato: "Il Metaverso è passato da essere un'idea poco chiara e teorica a venir descritto in diversi modi, dall'evoluzione della realtà virtuale alla prossima iterazione di Internet. Il nostro ETF permetterà agli investitori di ottenere un'esposizione a questa interessante opportunità di investimento."

Hector McNeil, co-CEO e co-fondatore di HANetf ha aggiunto: "Siamo orgogliosi che la nostra partnership con ETC Group, che sinora ha avuto un ottimo track record, raggiunga oggi un nuovo traguardo con un altro prodotto tematico innovativo, disponibile per la prima volta per gli investitori europei."

Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer di Solactive, ha quindi affermato: "Il progredire della tecnologia impatta sempre più sulla nostra quotidianità. Stiamo iniziando a vedere mondi inimmaginabili negli spazi virtuali e il Metaverso rappresenta questa prossima fase. Grazie al nostro spirito di innovazione, miriamo a fornire le ultime tendenze di investimento ai nostri clienti e siamo felici che ETC Group e HANetf condividano con noi questa visione, che ha portato alla creazione di un prodotto all'avanguardia."