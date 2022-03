Francia, la guerra in Ucraina oscura il dibattito elettorale

Gli elettori francesi sceglieranno il loro prossimo presidente il 24 aprile. Una delle riprese economiche più veloci del mondo, l'aumento rampante dei prezzi al consumo e la politica sociale, avrebbero dovuto dominare il dibattito politico. Invece, molte di queste questioni sono messe in ombra dalla guerra in Ucraina, mettendo il presidente in carica Emmanuel Macron in rotta per essere rieletto secondo i sondaggi di opinione dal gennaio 2022.

Nel conflitto tra Russia e Ucraina, il presidente Macron è stato spesso il portavoce dell'Unione europea con Mosca. Una serie di scambi ha incluso un incontro al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin separato da un tavolo bianco lungo sei metri, dieci giorni prima dell'invasione. Dall'inizio della guerra il 24 febbraio, il presidente francese, insieme ai suoi omologhi tedesco e turco, è stato uno dei pochi contatti diretti con Putin. Dopo una telefonata del 3 marzo tra i due, iniziata da Putin, l'Eliseo ha riferito che la determinazione del presidente russo a proseguire la guerra significa che «ci aspettiamo che il peggio debba ancora venire».

«Il primo turno delle elezioni francesi si svolge il 10 aprile», spiega Stéphane Monier, chief investment officer di Banque Lombard Odier & Cie SA (nella foto a lato). «A meno che uno dei 14 candidati non ottenga la maggioranza dei voti in questa fase, un ballottaggio tra i primi due è previsto per il 24 aprile. Macron ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per un secondo mandato un giorno prima della scadenza formale del 4 marzo. Se rieletto con un mandato di cinque anni, sarebbe il primo presidente francese a servire un secondo mandato dal mandato di Jacques Chirac del 1995-2007».

Tutti i sondaggi indicano che il presidente Macron avanzerà al secondo turno delle elezioni, e suggeriscono che raccoglierà più del 24% dei voti al primo turno. I sondaggi del secondo turno indicano che poi batterà chiunque si opporrà a lui. Non è ancora chiaro chi emergerà per affrontare il presidente Macron nel ballottaggio del 24 aprile: Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie Pécresse e Jean-Luc Mélenchon, dovrebbero attirare tra il 12% e il 18% dei voti. «Come alternativa al presidente Macron, agli elettori francesi vengono offerte scelte euroscettiche, di destra e di sinistra», dice Monier. «I più tradizionali partiti socialisti e di centro-destra sono stati superati nei sondaggi dai due candidati di estrema destra».

Da quando è entrato in carica nel maggio 2017, Macron è stato il più forte sostenitore europeo di una maggiore integrazione dell'Ue, comprese le politiche di bilancio e di difesa del blocco. La guerra in Ucraina e la pandemia di Covid hanno radicalmente spostato la politica europea verso un massiccio sostegno fiscale e un perno radicale nella spesa per la difesa. Quando l'impatto economico della pandemia si è attenuato nel 2021, la Francia ha registrato una crescita del prodotto interno lordo del 7% su base annua, la sua espansione più rapida in più di mezzo secolo. Prevediamo che la crescita raggiunga poco più del 3% nel 2022.

«Nel complesso, l'economia francese rimane resiliente», prosegue l’esperto, «e prevede un programma di investimenti pubblici di 100 miliardi di euro in due anni, denominato "France Relance". Questo include spese per migliorare la competitività commerciale, progetti ecologici e sociali. La disoccupazione è scesa al 7% nel gennaio 2022, un tasso più basso di quando Macron è entrato in carica nel 2017, e con la fascia di età 50-64 anni che ha raggiunto livelli record di disoccupazione. Parte della ripresa è dovuta al sostegno del governo alle imprese attraverso la pandemia, che ha incluso 300 miliardi di euro di prestiti garantiti dallo Stato per limitare i fallimenti».

Delle principali economie sviluppate del mondo, solo gli Stati Uniti e la Francia hanno rilanciato l'attività a livelli più alti di prima della pandemia, in parte grazie all'elevato sostegno del governo. Come risultato, il debito nazionale francese è salito dal 97,6% del Pil nel 2019 al 115,7% 2020. Questo è secondo solo all'Italia in Europa e appena sopra il Regno Unito, secondo il Fondo Monetario Internazionale.

Il Paese, che rappresenta circa un quinto del Pil della zona euro, ha dato la priorità alla stabilità normativa negli ultimi anni, e ha realizzato una serie di riforme volte a rendere le leggi sul lavoro più rispondenti alle tendenze economiche, a ridurre i sussidi di disoccupazione e a tagliare le tasse sul capitale e sul reddito. Come parte di una spinta per rendere l'economia francese più favorevole alle imprese, nel 2019 il presidente Macron ha fissato l'obiettivo di stabilire 25 "unicorni" francesi, o start-up tecnologiche con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari entro il 2025. Questo obiettivo è stato raggiunto tre anni prima del previsto, nel gennaio 2022, quando Exotec, una società di robotica, ha annunciato di aver raccolto finanziamenti per portare la sua valutazione a 2 miliardi di dollari. Questa lista di "licorne" include Doctolib, l'app per la prenotazione di appuntamenti medici che i francesi hanno imparato a conoscere durante la pandemia.

«In termini energetici, l'energia nucleare francese l'ha resa più indipendente dall'energia russa della Germania o di qualsiasi altro partner orientale dell'Ue», spiega Monier. «La Francia ricava già circa il 70% del suo fabbisogno energetico dal nucleare e questo potrebbe intensificarsi. A febbraio il presidente ha promesso di costruire nuove centrali nucleari a partire dal 2028. Le ambizioni nucleari fanno parte di un piano francese per raggiungere un'economia a zero emissioni di carbonio entro il 2050, e include l'impegno a investire in tecnologie eoliche e solari, così come ad aumentare gli sviluppi nell'energia pulita a idrogeno. Mentre la politica energetica europea si sposta per fare meno affidamento sulle fonti russe, queste ambizioni francesi godono di un ampio sostegno politico interno».

Se Macron sarà rieletto, dovrà affrontare una serie di questioni in sospeso dal suo primo mandato, tra cui ulteriori riforme delle sue infrastrutture sociali ed economiche. La prima tra le sfide da affrontare è la riforma delle pensioni. Abbandonata sulla scia di Covid nel 2021, il presidente Macron ha rimandato i tentativi di alzare l'età pensionabile e porre fine ai privilegi che permettono ad alcuni dipendenti di smettere di lavorare prima di altri.

«La Francia, insieme ad altre economie sviluppate ha alti livelli di inflazione», dice l’esperto. «Alla fine del 2021, l'inflazione annualizzata francese si è attestata al 3,4%, e potrebbe aver raggiunto il 3,6% a febbraio rispetto a un anno prima, il più rapido aumento dei prezzi in quasi 14 anni. Ci aspettiamo che l'inflazione finisca il 2022 intorno al 2,8%. Questo ha il potenziale di rinnovare le proteste popolari contro l'aumento del costo della vita che sono diventate note nel 2018 come il movimento "gilets jaunes" ("gilet gialli"). Prima della pandemia, la Francia ha sperimentato disordini diffusi, scioperi e opposizione a una serie di questioni, tra cui i prezzi della benzina e le tasse sul carburante, i limiti di velocità nelle campagne e i salari minimi».

Un altro punto focale rimarrà la necessità di continuare le riforme nell'istruzione dopo due anni di orari stravolti e di scuola a domicilio. Il Paese ha già apportato profondi cambiamenti agli esami scolastici finali sostenuti dai diciottenni. «L'esperienza della pandemia ha anche intensificato la discussione sulla crescente dipendenza della Francia dalle importazioni di cibo», aggiunge l’esperto. «Il Sénat, la camera alta del parlamento, ha chiesto un maggiore sostegno all'agricoltura per migliorare la sicurezza alimentare. La guerra in Ucraina ha intensificato il dibattito sulla necessità di coltivare più cibo in un paese che rimane il più grande produttore agricolo dell'Ue».

Con l'aumento dei prezzi al consumo, la Banca centrale europea deve decidere a quale ritmo può permettersi di combattere l'inflazione con aumenti dei tassi di interesse. «Con una crescita destinata a rallentare in tutta la zona euro, non ci aspettiamo un primo rialzo dei tassi prima del 2023», dice Monier. «La guerra in Ucraina ha innescato una rivalutazione del rischio negli asset finanziari, mentre le aziende occidentali abbandonano il mercato russo e le sanzioni sui flussi di capitale, gli asset e gli individui della Russia prendono piede. La Russia era il 15° mercato della Francia nel 2020, rappresentando l'1,2% delle esportazioni del paese, per un valore di 5,9 miliardi di dollari. Un totale di 35 imprese del CAC40, tra cui Accor, Danone e Renault, attraverso la sua filiale Avtovaz, operano in Russia».

I mercati delle materie prime, dal grano al gas naturale, sono stati perturbati e l'euro si è indebolito perché gli investitori hanno cercato la sicurezza del dollaro americano. Queste instabilità geopolitiche rischiano di far aumentare ulteriormente i prezzi e di ridurre la crescita globale. «Gli impatti dovrebbero, a nostro avviso, rimanere gestibili e lasciare le economie mondiali ancora in espansione fino al 2022 grazie al sostegno fiscale aggiuntivo dei governi», dice l’esperto.

«Nell'aspettativa che la volatilità continui», prosegue, «abbiamo ridotto l'esposizione azionaria nei nostri portafogli, in particolare in Europa, dove i rischi inflazionistici legati all'aumento dei prezzi dell'energia sembrano destinati ad avere l'impatto maggiore. Abbiamo anche aumentato le nostre disponibilità liquide e aggiunto posizioni in un ampio paniere di materie prime industriali, mentre continuiamo a rivedere il nostro posizionamento tattico, pronti ad apportare ulteriori modifiche in linea con gli eventi».