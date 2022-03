Gam lancia una strategia sulle infrastrutture a basse emissioni

Gam Investments ha annunciato il lancio in Australasia di una nuova strategia su infrastrutture a basse emissioni di carbonio.

La strategia d’investimento, gestita dal team Alternative Investment Solutions (AIS) di Gam, mira a conseguire una crescita del capitale a medio-lungo termine principalmente mediante investimenti in fondi privati che danno accesso a progetti infrastrutturali a bassa emissione di carbonio e di transizione energetica.

Il mercato dei fondi privati d'investimento in infrastrutture gestisce a livello globale oltre 800 miliardi di dollari e, secondo le stime, dovrebbe salire a USD 1.900 miliardi entro il 2026. L’effetto dirompente della pandemia ha messo in luce il ruolo essenziale svolto dalle infrastrutture nelle nostre società ed economie. La crescente preoccupazione per l’ambiente e l’impegno sempre maggiore nei confronti dell’obiettivo dello net zero hanno a loro volta rafforzato la necessità di maggiori investimenti nelle infrastrutture per le energie rinnovabili.

Gam vanta oltre 30 anni di esperienza nella gestione di soluzioni su misura basate su investimenti alternativi e portafogli di fondi alternativi nell’ambito di strategie sia liquide che illiquide. Il team AIS, con sede a Londra e New York, gestisce una gamma di fondi e strategie di portafoglio personalizzate che mirano a produrre interessanti rendimenti assoluti a fronte di un rischio di ribasso controllato e di una bassa correlazione con le asset class tradizionali.

Giovanni D’Alesio, Head of Research di Gam Alternative Investment Solutions, ha affermato: «Siamo lieti di lanciare questa strategia. Pensiamo sia una grande opportunità, per contribuire a decarbonizzare l’economia, investendo in fondi infrastrutturali privati a basse emissioni orientati alla transizione energetica».