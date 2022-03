S&P sospende le attività commerciali in Russia

S&P Global Ratings ha annunciato la sospensione delle attività commerciali dell’agenzia di rating in Russia. “La sicurezza e il benessere del nostro personale vengono prima di tutto, e noi continuiamo a sostenerli. Manterremo la copertura analitica per i rating esistenti fuori dai confini russi. Abbiamo in atto un piano di continuità aziendale completo per garantire la nostra capacità di fornire i nostri dati e le nostre opinioni ai partecipanti al mercato, mantenendo la nostra aderenza ai nostri obblighi legali e normativi” si legge in una nota di S&P.