Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Malta (Malta Financial Services Authority - Mfsa), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Moonfx Trade (www.moonfxtrades.com);

Livefxstock (www.livefxstock.com);

Pentiumfx (www.pentiumfx.com);

Raj Forex Trade (www.rajforextrade.com);

Capitaltradebroker (https://capitaltradebroker.com);

Astro Fx UK Ltd (https://astrofxuk.com);

Ally Crypto FX (https://allycryptofx.com);

Crypto Asset Trading Exchange INC (https://cryptoassettradingexchange.com);

Cryptofx Capitals (https://cryptofxcapitals.com);

Cryptofx Rocket (https://cryptofxrocket.com/);

Fxcryptmarket (https://fxcryptmarket.com);

Mega Fx Market (https://megafxmarket.com);

Fxmarket Traders Ltd (https://fxmarkettraders.com);

Tradestockfxcrypto.com (https://tradestockfxcrypto.com);

Ultimate-cryptouktrading.online (https://ultimate-cryptouktrading.online);

FX Assets (https://fxassetsinvestment.com);

Legal Crypto FX Invest (https://legalcryptofxinvest.com);

Fxcrypto Finance Market (https://fxcryptofinancemarket.com);

Ctl Markets (www.ctl-markets.com, https://ctlmarkets2.com);

Wealthcryptofx (https://wealthcryptofx.online);

Wealth Crypto Fx (https://wealthcryptofx.com);

Calliber (www.calliber.io);

Wts Assets Ltd (https://wtsassets.com, https://wtsassets.co.uk);

Crypto Candid Ltd (https://cryptocandidltd.com);

Bullishfxsignals (https://bullishfxsignals.com);

Nova / Nova Commercial Finance Limited (www.novacommercialfinance.co.uk), clone di società precedentemente autorizzata e al momento cessata;

Boost Fxpro (https://boostfxpro.com);

Legal Btc Miners (https://legalbitcoinminingfx.net);

Cryptologictrade (https://cryptologictrade.com);

Simpler Fx Trade (https://simplerfx.trade);

Crypto-max.limited (https://crypto-max.limited);

Cryptomax - Inc Trade Limited (https://cryptomax-inc.com);

CryptoCoinFox (https://cryptocoinfox.net);

C.C.Experts (https://cryptocurrencyexperts.trade);

Citadelex / Citadelex.co (www.citadelex.io, www.citadelex.co, www.citadelex.cc, www.ctdlx.com), clone di società autorizzata;

FxTradeComplex (https://fxtradecomplex.com);

Cryptomegaoptions UK Ltd (https://cryptomegaoptions.com);

Gold Mining Coin FX (https://goldminingcoinfx.com);

Forex Prodigies (https://forexprodigies.com);

FXexperttrading Inc (https://fxexperttrading.com);

Robbo Forex (https://robboforex.com);

Real Crypto Miner (https://realcryptominer.com);

Smart Fx Option Trade;

Tiger Forex Trade (https://tigerforextrade.com);

Multi Global Minersfx (www.multiglobalminersfx.com);

Maximum Fx Trade Limited (www.maximumfxtrade.com);

Global Fx Team (www.globalfxteam.com);

Mundo Crypto (www.mundo-crypto.ltd);

Grace Fx Mining Pool (www.gracefxminingpool.com);

Henex Global (www.henexglobalfx.com);

Reliableminingfx (www.reliableminingfx.co);

Digitalcryptominers (https://digitalcryptominers.com);

Elitecryptogain (https://elitecryptogain.net);

Fxcrypto Index (https://fxcryptoindex.com);

Bestcryptminers (https://bestcryptminers.com);

Cryptexfxbitrade (https://cryptexfxbitrade.com);

Tradecryptominers (www.tradecryptominers.com);

Thomastradingservices.com (www.thomastradingservices.com);

Tokeprofit.com (www.tokeprofit.com);

Tradelineglobal.com (www.tradelineglobal.com);

Trade Universe (www.tradeuniverse.org);

Worldcryptominers.com (www.worldcryptominers.com);

Zenoxtradeslp (www.zenoxtrade.com).

Ams Fx Ltd (https://amsfxltd.com);

Arcadetradeplatform (https://arcadetradeplatform.com);

Bitmain (https://Bitmainltd.uk);

Autofxstocks (https://autofxstocks.com);

Aspirecoin Invest (https://aspirecoininvest.com);

Bitcoinge Ltd (https://Bitcoingeltd.net);

Bip Funds (https://Bipfunds.co.uk).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Irkasio Systems Ou T / A Fitrex (https://fitrex.eu);

www.tcnewhorizon.com, clone di società autorizzata;

Longleaf Management Company Ltd / Longleaf Management (www.longleafmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;

Tc New Horizon Global Balanced Fund / Tc New Horizon Icav (www.tcnewhorizon.com), clone di società autorizzata;

Online Geldanlagen (www.deutscheanlagen.de), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores - Argentina (Cnva) - Argentina:

Quantfury Trading Limited (https://quantfury.com/es/ https://t.me/Quantfurianos, https://twitter.com/QuantfuryEShttps://www.youtube.com/c/Quantfury,https://ar.linkedin.com/company/quantfury, https://www.instagram.com/quantfury, [email protected]);

Joven Inversor (https://www.joveninversor.com, https://Instagram.com/joveninversor,https://www.youtube.com/channel/UCnOWLhk15P-gUV7RdehAI2Q);

Hagamos Plata (https://Instagram.com/_gaston_oficial, https://www.youtube.com/channel/UC1FRildNX-hliJKAd28n6Bw);

Adhemar Capital S.r.l. (https://www.instagram.com/Adhemarcap, https://www.instagram.com/edgaradhemar, http://www.adhemarcapital.com.ar);

Real Capital Inversiones Bursátiles / The Real Capital (https://www.youtube.com/channel/UCLHw78D8Cbrk_AqLi8-EDkA, https://www.facebook.com/realcapitalinversiones, https://www.facebook.com/marketdreamsfx, https://www.instagram.com/realcapitalinversiones/?igshid=kep0dx4wzd4, https://t.me/joinchat/UdHYT7WRCzJz6KOZ);

Mejores Inversiones (https://www.mejoresinversiones.com.ar/ https://www.youtube.com/c/MejoresInversiones/featured, https://www.facebook.com/mejoresinversionesok, https://www.instagram.com/mejoresinversiones_/, https://ar.linkedin.com/in/pablo-gonz%C3%A1lez-educaci%C3%B3n-financiera, https://anchor.fm/mejoresinversioneshttps://twitter.com/mejor_inversion, https://t.me/MejoresInversiones).

Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Acme Partners Sp. z o.o.;

Apptrader (www.apptrader.com);

Forex Tb Ltd (www.patronfx.com).

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Intelligence Prime Capital Ltd / Ipcapital / Iprimecapital.com (https://intelligenceprimecapital.com, https://intelligenceprimecapital-bot.com, https://intelligenceprimecapitalfxbot.com, https://ipctradingbot.wordpress.com);

AlfaPrime-Markets c/o Mia Group Llc (https://www.alfaprime-markets.com);

Wrxst Global Ltd (https://www.wrxstye.com, https://www.wrxsthk.com, https://www.wrxstfx.com);

Btcmarketcap (https://btcmarketcap.com);

Dgflex (https://dgflex.co);

Btc Convert (https://btcconvert.com).

Segnalate dalla Malta Financial Services Authority (Mfsa) - Malta:

Nsbroker (https://nsbroker.cc; https://nsbroker.net; https://nsbroker.pro; https://nsbroker.live; https://nsbroker.trade; https://nsbroker.online);

Rave Fx Trades (https://ravefxtrades.com).

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Bxswisslimited.com (www.bxswisslimited.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Securities and Exchange Commission (CySec) - Cipro:

Log-bit.com;

Rynattrading.org;

Robofxmarkets.com;

Spursmarkets.com.

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://excellenceinvest.com/?lang=es;

https://www.finaz.io;

https://www.fxtoall.com;

Hkjuhui Wealth / Hk Juhui Wealth / Hkjuhui Wealth Group Limited (http://hk-atf.com);

Propinquity Group Ltd (https://marketltd.co);

Satoshitango Srl (https://www.satoshitango.com).

Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Bayer & François / Bf Finance (www.bf-investment.net).