Consob vieta un’offerta di scommesse dal presunto alto rendimento

Consob ha vietato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia dei pacchetti di investimento della "GDenlinea" posta in essere anche tramite il sito internet https://gdenlinea.net e le pagine facebook www.facebook.com/oficialgdenlinea e www.facebook.com/gdenlineaitalia

perché non è stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione nonostante l'offerta anche in Italia benché il sito sia risultato redatto in lingua spagnola, i pacchetti di investimento sono stati offerti nell'ambito di presentazioni online dell'iniziativa svolte in italiano nonché promossi tramite le succitate pagine facebook, che contengono il link al sito della "GDenlinea" nonché la descrizione in italiano delle caratteristiche dei pacchetti stessi; a ciò si aggiunga che il sito web e i pacchetti di investimento della "GDenlinea" sono descritti anche in due video in italiano disponibili sul web.

Esposti segnalano l'investimento di denaro - poi non restituito - "piazzato su scommesse sportive con rendimenti del 20% mensile" sul sito https://gdenlinea.net;

A seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività che si sostanzia nel proporre anche a soggetti residenti in Italia di investire denaro nei "pacchetti di investimento" della "GDenlinea" sito https://gdenlinea.net, attivo e redatto in spagnolo, che si presenta riconducibile alla "GDenlinea, una compañía FinTech que ofrece beneficios a sus usuarios basados en el Trading y el Sharing Economy";

nel detto sito la "GDenlinea" offre la possibilità di acquistare pacchetti di investimento ("packs de rendimiento") di importo variabile (quali 100, 500 e 1.000 euro) tali da garantire un rendimento pari al 10% mensile, decorrelato dallo svolgimento di attività da parte dell'utente (le cd. "GANANCIAS PASIVAS" o rendite passive); in proposito, nel sito è risultato rinvenibile un modulo che consente di immettere l'importo che si desidera investire e di visualizzare il "vantaggio" giornaliero, settimanale e mensile atteso;

nel sito sono riportati gli step da seguire per investire denaro nei detti pacchetti ("Unete" cioè "Iscriviti", "Deposita" e "Retira"), e che sul sito è presente un link denominato "Inicia Sesiòn" che instrada alla pagina https://cliente.gdenlinea.net/pages/login, dedicata all'accesso all'area personale da parte degli utenti già iscritti

la "GDenlinea" promuove la detta iniziativa anche tramite le pagine facebook www.facebook.com/oficialgdenlinea e www.facebook.com/gdenlineaitalia, che presentano contenuti sia in lingua spagnola sia in lingua italiana, nonché il collegamento al sito https://gdenlinea.net e al canale Youtube della società;

nella pagina www.facebook.com/oficialgdenlinea sono risultati presenti diversi messaggi di lamentela correlati alle difficoltà di prelievo del denaro versato, e che nella pagina www.facebook.com/gdenlineaitalia - in cui "Gdenlinea.net/Ganancias Deportivas in italiano" si qualifica come un "negozio di scommesse" sportive - sono risultati presenti messaggi indicanti la promozione dell'iniziativa attraverso meeting in italiano. Al riguardo, in un post del maggio 2021 si invitano gli utenti a partecipare all'evento dedicato alla "presentazione della società [tramite] meeting su zoom alle 21.00", e in altro messaggio del settembre 2021 si preannuncia che ulteriori "novità verranno rese note in un meeting zoom straordinario venerdì 03/09 alle ore 21. MEETING SPECIALE NOVITA' GD 3 set 2021 21:00 Roma";

nella pagina facebook sono risultati altresì presenti messaggi in italiano che illustrano le novità dei nuovi piani di remunerazione: in proposito, in un post del 6 settembre 2021, che rappresenta le "novità tradotte in italiano in vigore dal 1° settembre 2021 [del] nuovo piano di remunerazione", si legge, tra l'altro, che "al di là delle scommesse sportive - un'attività che continuerà come al solito - la società si è concentrata sempre più sul diventare un gruppo finanziario con una particolare attenzione agli investimenti [e] alla finanza", e che "a partire dal 1° settembre 2021 ogni pacchetto d'investimento avrà una remunerazione del 10% mensile e una durata di 6 mesi.. l'acquisto minimo di pacchetti è fissato a 100 euro, il prelievo minimo è fissato a 200 euro .. la fee per gli acquisti di pacchetti di investimento è fissata al 3%. Con il nuovo piano l'utente potrà richiedere il ritiro 1 volta a settimana .. qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì";

sul web è altresì emersa l'esistenza di due video in italiano caricati sulla piattaforma "Youtube", denominati rispettivamente "GANANCIAS DEPORTIVAS NUOVO SITO WEB COME FUNZIONA" e "GDULTIME NOTIZIE 1 SETTEMBRE CAMBIA TUTTO", uno dei quali illustra il sito gdenlinea.net e riporta un numero telefonico da contattare per avere ulteriori informazioni, e l'altro delinea le novità introdotte dal "NUEVO PLAN de COMPENSACION" della società, con particolare focus sui pacchetti di investimento, che garantiscono dal 1° settembre 2021 un rendimento del 10 % mensile a fronte di un versamento minimo di 100 euro.