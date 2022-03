Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.



Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:



German Gilts (www.germangilts.com);

Rescapinvestment.com (www.rescapinvestment.com);

Realcryptoworld.com (www.realcryptoworld.com);

Rubblecoins.com (www.rubblecoins.com);

Segiotrade.ltd (www.segiotrade.ltd);

Surebinaryincomtrade.com (www.surebinaryincomtrade.com);

Stormer Fxtrade Option (www.stormerfxtradeoption.com);

Sugexcryptopro.com (www.sugexcryptopro.com);

Spin Capitals (www.spincapitals.com);

Chilizpreco (https://chilizpreco.com);

Coinaffirm.com (https://coinaffirm.com/);

Coin Fox Ltd (https://coinfoxltd.com);

Coin Cloud Fx (https://coincloudfx.com;

Coin Gainers (https://coingainers.ltd);

Coin Investment Trade (https://coininvestmenttrade.com);

Forbes Fixed Rates (www.forbesfixedrates.com), clone di società autorizzata;

Premier Forex (www.premierforex.ltd), clone di società autorizzata;

Hauer Capital Partners (www.hauercapitalpartners.com);

Andersen-International (www.andersen-international.com);

Corum Consulting Group (www.corumconsultinggrp.com);

Ozo Fx (www.ozofx.com);

Nesistec Limited (www.nesiscapital.com);

Myfxstar (www.myfxstar.org);

Coinshare.ltd (https://coinshare.ltd);

Coin-Trade.cash (https://coin-trade.cash);

Coinyield-Investment (https://coinyield-investment.com);

UK Fixed Income Bond (https://get.ukfixedincomebond.com);

Gs-Partnership (www.gs-partnership.com);

Hantec Funds (www.hantecfunds.com);

Hub Finance (www.hub-finance.com);

Metrotrade (www.metrotrade.world);

Pillar Crypto (www.pillarcrypto.com);

Perfect-Trade Invest (www.perfecttrade.site);

Elite Chain Capital (https://elitechaincapital.com);

Empire Miner (https://empireminer.com);

E-Quantumoptions.com (https://e-quantumoptions.com);

Twix Marshals (www.twixmarshalsfx.com);

Fxfastgrowingcapital (www.fxfcapita.online);

Roicrypto.icu (www.roicrypto.icu);

Mytradefx (www.mytradefx.biz);

Garrett Capital Partners (http://www.garrettcapitalpartners.com);

Callister Capital Group Llc (http://callistercapitalgroupllc.com).



Segnalate dalla Financial Markets Authority (Fma New Zealand) - Nuova Zelanda:



Crypto Infinite Miners (www.miningcryptouniverse.com);

https://venusfundslimited.com, clone di società autorizzata;

Leumi Vest (www.leumi-vest.net);

PrimeFirm Trade (www.primefirmtrade.com).



Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:



Sense Reserve (https://sense-reserve.com);

Sense Bank (https://sense-bank.com);

Acorn Funds (www.acornfundslimited.com), clone di società autorizzata.



Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:



Finance and Currency Limited (https://www.financeandcurrencylimmited.com);

Mytradingcollege (https://mytradingcollege.com);

CentaurBtc (https://www.centaurbtc.com).



Segnalate dalla Finansinspektionen (Fi) - Svezia:



Target Global Investments (www.targetglobalinvestments.com);

Tredexo (www.tredexo.com);

MM Global Pvt (www.mmglobalpvt.org).

L'Autorità di vigilanza della Svezia, la Finansinspektionen (FI) avvisa i risparmiatori che alcuni soggetti affermano illegalmente di rappresentare FI o di collaborare con l'Autorità, stanno contattando gli investitori con offerte finanziarie attraverso e-mail e attraverso un sito web con dominio fi-fsa-se.com, simile a quello dell'Autorità.



La FI raccomanda ai risparmiatori, in caso di minimo dubbio, di verificare sempre sui canali Istituzionali le credenziali degli intermediari e di contattare l'Autorità di vigilanza.



Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:



Lsaf S.r.l / Ls Group.



Segnalata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:



Paragontraders Sa (www.paragontraders.com).



Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:



Wirextrading Ltd (www.wirextrading.com);

Barone Enterprise / Barone Enterprise, Fzco (https://baroneenterprise.io);

https://22-trading.com, clone di società autorizzata;

Appex Capital Ltd (https://appexcapital.com);

Bitcoin Pro (https://helperedge.com/bp);

Bots Hungari Kft (https://www.revenyou.io, https://es.bots.io);

Corecoin Limited (www.corecoin.net,);

https://eurotrade.co;

Iconoptions Limited (https://iconoptions.com);

Arvis Capital Limited (www.investmarkets.com);

www.investreliance.com;

Kapital Trade, clone di società autorizzata;

https://lenoxinvestmentltd.com;

https://primebitts.net;

Swiss Alliance Fx (www.swissalliancefx.com);

https://the-bitcoinpro.com/es;

Ingenue Consulting Llc. (https://tradon.io);

Ultimate Trade Services Limited / Fx Coins Limited (www.ultimate-tradeinvestment.ltd);

https://vertotrades.com;

Wealthwaysfx Ltd (www.wealthwayzfx.com).



Segnalate dalla The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands (Afm) - Paesi Bassi:



Oxilian Dev Works Ltd / Ecomarkets (https://ecomarkets.com);

Alpha Trade Financials Ltd (www.alphafx24.com);

Tradex-Premium (https://tradex-premium.com);

Magnates Trade (www.magnatestrade.com);

OctexTrade (https://www.octextrade.com).