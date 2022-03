Rendimenti delle gestioni separate stabili anche se non batteranno l’inflazione

I rendimenti del 2021 delle gestioni separate assicurative resi noti in queste settimane dalle compagnie assicurative sono rimasti mediamente pressoché stabili (dopo anni di calo). È quanto riportato da Plus del Sole 24 Ore. Mentre la cattiva notizia è che difficilmente riusciranno a battere l’inflazione: ma si tratta di un problema comune a tutto il mercato.

Prima di cantare vittoria bisogna però attendere i dati dell’ammiraglia del settore: la gestione Gesav di Generali Italia che a fine 2020 gestiva 46,6 miliardi di euro che non ha ancora comunicato il risultato 2021.

Stiamo parlando delle gestioni separate assicurative (gs) a cui sono collegate le polizze rivalutabili (o di ramo I) che sempre più spesso vengono ormai proposte in abbinamento alle più rischiose unit linked attraverso la sottoscrizione di polizze multiramo.

Focus sulle rivalutabili

Ricordiamo brevemente le caratteristiche che contraddistinguono le gs come un unicum nel settore finanziario: sono anestetizzate dai mercati (gli asset sono valorizzati al costo storico e non a quello di mercato). Per intenderci vanno relativamente bene, ossia non perdono valore, anche in fasi di calo (come il 2008 e il 2009 per esempio); le polizze legate a questi strumenti non pagano il bollo sugli investimenti (quel famoso 0,2% richiesto da tutti gli altri investimenti finanziari). Ci sono ovviamente anche fattori negativi da considerare: i risultati di cui si parla in questo articolo sono lordi, sia dal fisco (12,5% e 26% rispettivamente sulle plus di titoli di Stato e assimilabili e su altri titoli come azioni o obbligazioni societarie) e sono anche al lordo dei costi iniziali (caricamenti) e del trattenuto annuo (pari in media tra l’1,2% e l’1,8%). Da considerare poi che alcune soluzioni prevedono anche eventuali costi di riscatto.

I risultati 2021

Sulla base dei dati ad oggi disponibili (rilevate dalla banca dati Mia di Prometeia) sulle gs collegate a prodotti di investimento attualmente commercializzati (86% del totale in termini di patrimonio), il rendimento lordo medio ponderato realizzato nel 2021 appare stabile rispetto al 2020 a 2,45 per cento. Nel dettaglio il risultato medio è in leggera crescita, anche se sempre inferiore alla media, per quanto riguarda le gestioni commercializzate da banche e reti di consulenti finanziari (2,39% rispetto al 2,35% del 2020), con una rappresentatività del 97% ed in leggera contrazione per quanto concerne le gestioni commercializzate dal canale agenziale (2,68% rispetto al 2,81% del 2020), con una rappresentatività ad oggi del 60% (mancano appunto gestioni come Gesav).

«Probabilmente, oltre all’effetto positivo dei mercati sulle componenti azionarie (parliamo infatti del 2021, ndr), peraltro ancora ridotte nei portafogli – spiega Stefano Frazzoni, partner e head of insurance wealth & asset management area di Prometeia –, molte compagnie hanno sostenuto i rendimenti realizzando parte delle plusvalenze latenti sulle componenti obbligazionarie, anche in previsione di possibili incrementi dei tassi che, al netto degli effetti della recente crisi geopolitica, sono nelle attese». In particolare le compagnie hanno venduto BTp, anche per diminuire il rischio di portafoglio. A questo proposito, secondo Frazzoni, sarebbe auspicabile un utilizzo più ampio del fondo utili «in modo tale da poter realizzare una parte più consistente delle plusvalenze ancora presenti nei portafogli delle gestioni nell’ottica di sostenerne il rendimento retrocesso agli assicurati in un orizzonte pluriennale», spiega Frazzoni.

Nuove regole sul Vita

A questo proposito va segnalato che Ivass, l’Authority di settore, sta aprendo a un confronto con il mercato sull’adozione di interventi regolamentari che innovino la disciplina relativa ai prodotti vita. Confronto che sarà incentrato proprio sull’utilizzo del fondo utili, ossia sulla nuova metodologia introdotta nel 2018 da Ivass che consente di portare a nuovo, fino a otto anni, una parte delle plusvalenze realizzate durante un esercizio in modo da stabilizzare i rendimenti attribuiti di anno in anno. Il meccanismo è di fatto poco utilizzabile per le gestioni separate che erano già sul mercato nel 2018 (se non con adempimenti molto gravosi). Da qui la riflessione su nuove regole. La metodologia è invece applicabile con più facilità alle gestioni separate nate dopo il 2018 (anche se per ora se ne contano meno di una decina).

Una ventina sotto il 2%

Guardando ai risultati ci sono gestioni che riescono a rendere ancora più del 4%. Mentre tra i fanalini di coda ci sono circa una ventina di gestioni separate che scendono al di sotto del 2% lordo e di fatto sono in perdita, se si tiene conto dei costi e delle tasse. Nel mezzo c’è Posta Valorepiù di Poste Vita (tra le più grandi con 127 miliardi in dote) che ha realizzato un rendimento lordo che sale da 2,16% del 2020 al 2,35% del 2021.