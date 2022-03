Banca Finint, entra Gavazzoni

Il gruppo Banca Finint annuncia l’ingresso di Pietro Gavazzoni in veste di Executive Banker, a diretto riporto dell'ad Fabio Innocenzi.

Gavazzoni contribuirà alla valorizzazione della gamma delle soluzioni disponibili per clienti di tipo professionale e istituzionale quali Family Office e Holding di famiglia.

Attraverso il proprio apporto fornirà un accesso privilegiato ai migliori servizi forniti dal Gruppo, mettendo i clienti con esigenze sofisticate in contatto con esperti selezionati.

Gavazzoni proviene dal Gruppo Unicredit dove, dal 2018, ricopriva il ruolo di General Manager e membro del Management Board di Unicredit International Bank (Luxembourg) S.A., con responsabilità sul business del WM (UHNWI) e del CIB (GFO – Global Family Office).

In precedenza, ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione di Cordusio Sim prima della trasformazione di quest’ultima in società dedicata al segmento WM e, in seguito, di Responsabile Business Development della stessa; questo dopo una lunga carriera nel mondo bancario cominciata nel 1994 in Rolo Banca 1473 e proseguita poi nel Gruppo Unicredit.

Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato del Gruppo Banca Finint ha commentato: "Siamo lieti di accogliere Pietro nella nostra squadra e puntiamo sulla sua esperienza e competenza per contribuire all’evoluzione già in corso del nostro modello di business nella direzione di un servizio sempre più completo, trasversale e innovativo rivolto all’imprenditore, alla sua famiglia e alla sua azienda.”