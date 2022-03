Bond verdi che crescita: + 50% negli ultimi 5 anni

MainStreet Partners, società londinese specializzata in Esg e Portfolio Analytics, ha pubblicato oggi un’analisi sullo stato del mercato obbligazionario Green, Social e Sustainability (GSS), delineando quale sia il ruolo attuale, e futuro, di questi strumenti nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali. Ecco le principali conclusioni:

· nel 2021, il 29% del debito finanziato in Euro da emittenti Investment Grade non finanziari in Europa occidentale era Green, Social o Sustainability (Citi, Dealogic);

· il mercato dei GSS Bonds è cresciuto di oltre il 50% all'anno negli ultimi 5 anni;

· le sfide legate all’aumento dei tassi di interesse e alla regolamentazione ESG, sono ampiamente controbilanciate dal forte sostegno di imprese e governi al mercato dei GSS bonds;

· il mercato dei SLB è stato quello con risultati più sorprendenti: l'emissione annuale ha raggiunto i 90 miliardi di dollari nel 2021, a confronto dei soli 9 miliardi di dollari dell'anno precedente. La varietà di KPI di sostenibilità utilizzati per queste obbligazioni è in aumento, mentre molti emittenti stanno già rafforzando i KPI a cui si erano impegnati in precedenza.

Commentando i risultati, Pietro Sette, research associate di MainStreet Partners, ha dichiarato: "Chiunque concorderebbe che il mercato dei GSS bond ha cambiato radicalmente le conversazioni tra investitori ed emittenti, mettendo obiettivi climatici e sociali sotto i riflettori. Alcuni dei progetti maggiormente finanziati dagli emittenti di GSS bond sono, ad esempio, veicoli elettrici ed energie rinnovabili, come anche il supporto all’assistenza sanitaria pubblica e al Social Housing. In un contesto normativo in rapida evoluzione, l'elevata trasparenza di dati delle obbligazioni GSS li rende strumenti essenziali che permettono agli emittenti e agli investitori di misurare e pubblicare informazioni non finanziarie”.