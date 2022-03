Deutsche Bank PB&WM, entrano 4 professionisti a Brescia 

La squadra italiana del Private Banking & Wealth Management (PB&WM) di Deutsche Bank continua a crescere con l’arrivo di un intero team nell’area Nord Est coordinata da Matteo Carbognin. I quattro professionisti andranno costituire la branch di Brescia del PB&WM, lavorando come banker HNWI a diretto riporto del branch head Giulio Baresani Varini.



Giacomo Corsini, 48 anni, ha una solida esperienza nel mondo Private maturata seguendo importanti famiglie imprenditoriali dell’Est Lombardia. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa, nei primi anni di carriera ha lavorato nel mondo delle fiduciarie, tra le quali Unione Fiduciaria e Solofid, per poi entrare nel 2006 come Client Advisor presso la branch di Brescia di UBS Italia.



Giovanni Muzzio, 44 anni, laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha maturato una lunga esperienza prima in UBI Private – fino al 2012 – quando si è unito alla Branch di Brescia di UBS Italia in qualità di Client Advisor. Giovanni ha dunque una forte esperienza nella gestione di portafogli di clientela Wealth nell’area Lombardia Est.



Gianfranco Sassoli, 57 anni, laureato in Economia e Commercio all’Università di Brescia di Brescia, è un professionista di lungo corso, ben radicato sul territorio, che ha condotto diverse esperienze nel mondo delle banche locali fino al 2005, quando è entrato come Client Advisor presso la branch di Brescia di UBS Italia.



Paolo Tinti, 48 anni, ha un forte background nella gestione di clientela Wealth e una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale del Nord Est, avendo maturato una lunga esperienza nel Wealth Management di banche locali prima e di Santander Private Banking poi, facendo infine il suo ingresso nel 2016 nella filiale bresciana di UBS Italia come Client Advisor.



Roberto Coletta, head of Deutsche Bank PB&WM e responsabile per l’Italia della Bank for Entrepreneurs, ha dichiarato: “il Nord Est Italia è strategico per la crescita della nostra Bank of Entrepreneurs e con l’ingresso di Giacomo, Giovanni, Gianfranco e Paolo andiamo a completare la creazione della nostra Unit su Brescia, in un territorio in cui sempre più imprenditori dimostrano di apprezzare l’unicità della nostra proposition, in grado di offrire consulenza integrata su tematiche molto richieste come le soluzioni di investimento nell’economia reale, quelle di lending strutturato e i servizi per l’internazionalizzazione delle aziende e l’accesso al mercato dei capitali”.