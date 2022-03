Unicredit, Orcel: "Dal 2022 crescita a ritmo più spedito"

"Ottimizziamo Unicredit migliorando sia l'efficienza operativa che finanziaria, così da poter investire le risorse derivanti da questi risparmi nel nostro business, con particolare focus sul digitale e sui dati. Il traguardo più importantedel nostro piano è crescere, a un ritmo più spedito a partire dal 2022, così da raggiungere una redditività del capitale netto tangibiledi circa il 10% nel 2024, con l'obiettivo di superarla in seguito". Lo scrive Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, nella

lettera agli azionisti contenuta nell'annual report 2021 della banca. "Grazie a questo rafforzamento, saremo in grado di realizzare una distribuzione degli utili pari ad almeno 16 miliardi di euro nei prossimi quatto anni in modo sostenibile", continua. L'Europa "ha bisogno di banche che funzionino al meglio", sottolinea l'ad di Unicredit, perché "al momento sta procedendo più lentamente dialtre geografie. I nostri mercati dei capitali sono meno avanzati di altri e la crescita reale del nostro Pil è indietro rispetto a quella di altre regioni, indipendentemente dalla guerra" in Ucraina. Unicredit "è l'unica banca paneuropea. La nostra effettiva e radicata presenza in tutto il continente ci mette nella posizione migliore per agire da motore finanziario e aiutare così le comunità locali a progredire e l'Europa tutta ad avere successo", conclude.