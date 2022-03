Vontobel amplia la sua offerta sul Metaverso con lo Strategic Certificate sul Vontobel Metaverse Index

Vontobel, player di primaria importanza a livello europeo nel campo dei certificati e presente sul mercato italiano dal 2016, ha quotato sul SeDeX di Borsa Italiana lo Strategic Certificate Open-End Vontobel Metaverse Index, per soddisfare il crescente interesse degli investitori verso il Metaverso.

A partire dalla seconda metà del 2021, il concetto di Metaverso ha iniziato a catalizzare sempre maggiore attenzione. In particolare, la scelta di Marc Zuckerberg di cambiare il nome della holding da Facebook a Meta Platforms, ha portato alla ribalta questa tecnologia. Al momento il Metaverso si trova nelle fasi primordiali del suo sviluppo - anche se in alcune aree, come per esempio i videogiochi, è già possibile averne esempi tangibili - e coinvolge una grande varietà di aziende che operano in ambiti come la blockchain, la realtà aumentata, la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale. Per funzionare pienamente, il Metaverso avrà bisogno non soltanto di un grande sviluppo tecnologico, ma anche di una moneta e di un sistema economico propri. Si tratta, pertanto, di business che può solo crescere, tanto che Bloomberg Intelligence stima che entro il 2024 il mercato globale del Metaverso possa raggiungere la dimensione di 800 miliardi di dollari.

Partendo dalla convinzione che questo sia il momento buono per investire, anche in un’ottica di lungo termine, Vontobel ha creato uno Strategic Certificate sul Vontobel Metaverse Index, open-end, quindi privo di scadenza, per permettere agli investitori di beneficiare della crescita futura del Metaverso con un unico investimento.

Il Vontobel Metaverse Index è composto dalle 30 aziende a maggiore capitalizzazione di mercato che operano nell’ambito di tecnologie rilevanti per la costruzione del Metaverso, quali blockchain, criptovalute, realtà virtuale, realtà aumentata, pagamenti digitali, semiconduttori. Una parte significativa dei guadagni generati dalle aziende prese in considerazione deve provenire da tecnologie legate al Metaverso. La composizione dell'indice viene rivalutata almeno trimestralmente, le 30 posizioni hanno lo stesso peso e i dividendi vengono reinvestiti.

Jacopo Fiaschini, head of flow products distribution Italy di Vontobel ha commentato: “Il Metaverso è un mondo digitale dove le persone possono incontrarsi e interagire in tempo reale e dove, in futuro, quasi tutto potrebbe essere possibile, compresa un'economia digitale, con prodotti e servizi che avranno un costo, che però sarebbe reale. Il volume del mercato del Metaverso prossimamente potrebbe pertanto aumentare, anche significativamente. Il Vontobel Metaverse Index offre un investimento diversificato ai titoli legati al Metaverso attraverso una sola transazione, ed è pensato per quegli investitori convinti che seppur ancora agli inizi, si tratti di una tecnologia vincente, e che possa valere la pena iniziare a prendere esposizione sui titoli interessati prima che la tendenza decolli definitivamente”