Quanto può incidere la guerra tra Russia e Ucraina sull’avanzamento dell’Agenda 2030 e sull’utilizzazione del Pnrr? Qual è lo stato dell’arte del sistema di regole riferito al mondo degli investimenti Esg? E cosa sta avvenendo nell’offerta degli operatori a seguito della marcata attenzione del settore per il fenomeno green?

Investire Now, il video magazine di Investire condotto oggi da Marco Muffato, ne parla con Andrea Ferrante, head of sales per l’Italia di Swisscanto Invest a partire dalle 18.30.



Swisscanto Invest è tra i pionieri nel settore degli investimenti sostenibili a cui si dedica fin dal 1998 integrando sistematicamente i criteri ESG all’interno di tutto il processo di gestione. È stata la prima società di gestione svizzera ad adottare gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, fissando un obiettivo vincolante di riduzione della CO2 del 4% all'anno su tutti gli investimenti attivi e a calcolare il Carbon Foot Print di ogni suo fondo.