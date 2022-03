Un nuovo family office, arriva Zefiro

Nasce Zefiro Family Office, gruppo societario impegnato nella valorizzazione degli asset pa- trimoniali delle famiglie in Italia e all’estero, con sedi a Milano e Verona. Zefiro assiste imprenditori, high net worth individual, professionisti, personalità del mondo dello sport, artisti e collezionisti di opere d’arte, proprietari di immobili o di pleasure assets e le loro famiglie. Si pone inoltre come interlocutore delle famiglie con soggetti fragili e degli enti benefici che promuovono i diritti delle persone disabili.Il team di Zefiro, composto da professionisti con grande esperienza e specializzazione in am-bito giuridico, fiscale e di analisi economica e finanziaria, si occupa di proteggere e valorizzare il patrimonio dei clienti. Tra i professionisti attivi all’interno di Zefiro anche Matteo Rapinesi, presidente del cda di Zefiro e socio di LAWP Studio Legale e Tributario. Zefiro ha definito l’integrazione di AF S.p.A. e AF Trust S.r.l. nel proprio gruppo. AF S.p.A. è una società fiduciaria indipendente nata nel 1997 che si occupa di mandati fidu ciari, intestazione di polizze vita, escrow agreements, club deal, servizi alle holding e asset detenuti all’estero. AF Trust S.r.l. è una trust company indipendente nata nel 2006, che funge da trustee e co-trustee e guardiano nell’ambito di trust istituiti in Italia e all’estero.

In Zefiro le attività di trust e fiduciaria affiancheranno i servizi tipici di family office, quali la pianificazione patrimoniale, l’assistenza nel passaggio generazionale, la gestione immobiliare, la gestione delle opere d’arte e delle collezioni, l’account aggregation, la family governance, nonché i trasferimenti di residenza tra diverse giurisdizioni e l’assistenza nella riorganizza- zione del patrimonio. Lo scorso 13 marzo Zefiro Family Office è stato tra gli sponsor sostenitori dell’iniziativa benefica organizzata dall’Associazione Filarmonica della Scala a supporto del terzo settore; in particolare la serata era dedicata alla Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus, che fornisce supporto economico, medico, organizzativo e morale alle ma- dri in difficoltà, durante e dopo il periodo della gestazione.

Il presidente Rapinesi dichiara “Zefiro nasce per aggregare tutti i servizi di family office in un unico gruppo imprenditoriale, che ambisce a diventare punto di riferimento del settore sia in Italia, sia all’estero. Siamo affianco alle famiglie per progettare il loro futuro e valorizzare il patrimonio, contribuendo a garantire la continuità di un sistema di valori. Il nostro team è composto da professionisti esperti e fortemente empatici”. Francesco Amoresano, amministratore delegato, dichiara “L’ambizione di Zefiro è quella di rendere consapevoli i propri clienti delle molteplici opportunità di protezione e valorizzazione del proprio patrimonio. Aspiriamo inoltre, come family office, a essere interlocutori diretti delle realtà del terzo settore che promuovono i diritti delle persone con disabilità, per favorire lo sviluppo degli strumenti a loro tutela”.