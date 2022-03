Banca Popolare dell’Alto Adige SpA (Volksbank) ottiene una ESG Evaluation di 66; Preparazione Adeguata

S&P Global Ratings ha assegnato oggi a Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank) una ESG (Environmental, Social, and Governance) Evaluation pari a 66. La ESG Evaluation di Volksbank deriva da un profilo ESG con un punteggio di 66 associato ad una preparazione adeguata. Valori più elevati indicano maggiori livelli di sostenibilità secondo le nostre valutazioni.

Un’ESG Evaluation di 66 riflette le peculiarità di Volksbank in quanto banca regionale. Il fatto che sia così radicata a livello locale si traduce in una struttura di governance personalizzata che prevede la presenza di leader locali nel consiglio di amministrazione, solide e durature relazioni con le comunità in cui opera e una minore esposizione ai rischi ambientali e sociali rispetto al settore bancario in generale. Recentemente Volksbank ha iniziato a incorporare i fattori ESG nelle proprie attività di prestito e investimento e nella propria supply chain, includendo diversi fattori ambientali, legati ad esempio all’impiego d’acqua e alla gestione dei rifiuti, oltre ad aspetti sociali e di governance come la parità di retribuzione, il safety management e il reporting ESG. Pur presentando un piano ben definito e obiettivi quantificati, la banca deve ancora implementare completamente i suoi tool e le sue politiche ESG.

I recenti sforzi di Volksbank per integrare maggiormente i criteri ESG nelle attività quotidiane e nella definizione della sua strategia testimoniano quanto la leadership della banca sia adeguatamente preparata a identificare e ad adattarsi ai rischi e alle opportunità di lungo termine del settore bancario.

Volksbank è una banca commerciale con sede a Bolzano. A fine del 2021 la banca contava 159 filiali nelle province di Bolzano, Belluno, Padova, Pordenone, Trento, Treviso, Venezia e Vicenza e un fatturato di 321 milioni di euro. Analogamente ad altre banche regionali che si concentrano sulla clientela retail e sulle piccole e medie imprese, Volksbank realizza gran parte dei suoi ricavi ricorrenti attraverso il margine d’interesse (circa il 55% nel 2021) e le fee sui servizi bancari (circa il 20%), e - in misura minore - attraverso l’offerta di prodotti di wealth management.

Cos’è l’ESG Evaluation

L’ESG Evaluation di S&P Global Ratings è un’analisi intersettoriale e comparativa della capacità di una società di continuare a operare efficacemente. Si basa sulla valutazione di come i fattori ESG possono influenzare gli stakeholder, potenzialmente determinando un impatto economico significativo, diretto o indiretto, sulla società.

Il nostro concetto di stakeholder di una determinata società va oltre la semplice definizione di azionisti e include i dipendenti, la comunità locale, il governo, le autorità normative, i clienti, i creditori, i mutuatari, gli assicurati, gli elettori, i membri e i fornitori. Una valutazione ESG elevata mostra che una società è relativamente meno incline a incorrere in significativi eventi legati ai fattori ESG ed è relativamente meglio posizionata per cogliere le opportunità di crescita legate a questi fattori rispetto alle società con una valutazione ESG inferiore.

Innanzitutto, stabiliamo un profilo ESG di una determinata società, valutando l’esposizione delle sue attività ai rischi e alle opportunità ESG rilevabili e il modo in cui si muove per mitigare i rischi e sfruttare le opportunità. In secondo luogo, valutiamo la preparazione di lungo termine della società, ovvero la sua capacità di anticipare e adattarsi a una serie di disruption plausibili sul lungo periodo.

Attualmente, S&P Global Ratings valuta più di 125 entità in tutto il mondo, con un punteggio medio pari a 66. Dalla prima valutazione ESG, pubblicata a giugno 2019, abbiamo ultimato valutazioni ESG in 22 settori a livello globale. Su base geografica, il punteggio medio più alto è di 72 per le società con sede in Europa, Medio Oriente e Africa.