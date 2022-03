Equita, 2021 in forte crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group – la principale investment bank indipendente in Italia, quotata su Euronext Milan, segmento Star – ha approvato il Progetto di Bilancio della società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021.

Equita ha archiviato il 2021 con il miglior risultato dalla quotazione, superando con un anno di anticipo gli obiettivi del piano strategico. Nel dettaglio:

Ricavi Netti a 90,4 milioni di euro (+33% vs 2020) e Utile Netto a 21,5 milioni (+76% vs 2020).

Crescita a doppia cifra in tutte le aree di business grazie alla strategia di diversificazione.

Proposta di dividendo di 0,35 euro per azione (+75% rispetto a quello pagato nel corso del 2020), indicativa di un payout di 75% e un dividend yield di 10% circa

Il CdA ha inoltre approvato il nuovo business plan “Equita 2024” che vede importanti obiettivi di crescita dei ricavi, diversificazione del business, approccio disciplinato sui costi per promuovere redditività e remunerazione premiante per gli azionisti, oltre al rafforzamento degli obiettivi di sostenibilità.

In particolare, i principali target finanziari del piano “Equita 2024” sono:

Ricavi Netti > 110 milioni d euro

Cost/Income ≤ 70%

Utile Netto ≥ 25 milioni

Distribuzione ≥ 50 milioni di dividendi nel triennio 2022-2024 (dividendo medio > €0,30 per azione)

Obiettivo del gruppo Equita sarà dunque rafforzare il posizionamento di principale investment bank indipendente italiana e consolidare il ruolo di multi asset manager specializzato su asset alternativi, con uno sguardo anche alle attività di crescita per linee esterne.

In allegato il comunicato dettagliato, mentre riportiamo a commento dei risultati le dichiarazioni dell’AD:

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita: “Il 2021 si è chiuso con risultati importanti sotto tutti i punti di vista, non solo finanziari. Oltre ad aver raggiunto il miglior risultato dalla quotazione con ricavi superiori a 90 milioni di euro e utili superiori a 21 milioni, ci siamo riconfermati primo broker indipendente in Italia, ai vertici dei sondaggi per la ricerca sulle mid e small caps, abbiamo consolidato il ruolo di primario advisor finanziario nelle operazioni di capital markets, abbiamo rafforzato il ruolo di advisor indipendente di riferimento nel mondo dell’M&A e ci siamo confermati tra i principali multi-asset manager in Italia con due nuovi prodotti alternativi e grandi potenzialità di crescita.

Siamo orgogliosi di aver superato ampiamente gli obiettivi del precedente business plan con un anno di anticipo. Annunciamo ora Equita 2024, un nuovo piano triennale integrato, con obiettivi finanziari e di sostenibilità. Nonostante l’incertezza sui possibili impatti della guerra, siamo fiduciosi che gli obiettivi ambiziosi di ricavi ed utile al 2024 siano raggiungibili, grazie alla capacità di diversificare ed innovare dimostrata dal Gruppo negli anni. Anche l’obiettivo di distribuire più di 50 milioni di dividendi nel triennio 2022-2024 è un obiettivo alla nostra portata, considerati gli utili attesi, quelli non distribuiti negli anni precedenti e le ingenti riserve a disposizione del Gruppo”.

Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.