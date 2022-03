eToro aggiunge ApeCoin alla gamma di criptovalute

eToro, la rete social di investimento, ha annunciato oggi di aver aggiunto ApeCoin (APE), cryptoasset che ha nella community la sua forza motrice primaria, alla sua piattaforma di investimento nel suo primo giorno di trading. APE è un token per la cultura, il gaming e il commercio che la comunità possiede e su cui può costruire.

ApeCoin DAO è un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), dove ogni possessore di ApeCoin può votare su come l'organizzazione stessa sarà governata. Un comitato speciale, composto da alcuni dei leader più lungimiranti e veterani del web3, del gaming e della tecnologia, amministrerà le decisioni della community.

Yuga Labs, i creatori di Bored Ape Yacht Club (BAYC), adotteranno ApeCoin come token primario per tutti i nuovi prodotti e servizi. Bored Ape Yacht Club è una collezione di 10.000 scimmie NFT, ognuna con le proprie caratteristiche uniche. Acquistando un NFT Ape, i proprietari ne ricevono i diritti di commercializzazione e ottengono l'accesso esclusivo ad altri vantaggi come membri della comunità.

"La comunità dietro il Bored Ape Yacht Club è esplosa nell'ultimo anno. ApeCoin è il primo token generato sulla base di un movimento sociale alimentato dal supporto della stessa community. Come rete di investimento social composta da oltre 27 milioni di utenti, è un passo naturale per eToro rendere questo token disponibile ai suoi investitori", ha detto Guy Hirsch, Managing Director, NFTs di eToro. "Come azienda con un occhio costantemente rivolto al "cosa c'è dopo", eToro vede un grande potenziale nello spazio NFT e nel metaverso. ApeCoin rappresenta una pietra miliare per gli ecosistemi NFT e degli asset digitali, e naturalmente come leader innovativo nel settore fintech vogliamo che i nostri clienti siano all'avanguardia. Vogliamo offrire l'accesso agli ecosistemi che condividono questi valori. eToro ha giocato un ruolo enorme nel guidare l'adozione di massa ai mercati finanziari e permette agli investitori quotidiani di accedere alle tecnologie di domani. Continua a farlo permettendo agli investitori di investire in progetti NFT".

eToro offre ai clienti retail accesso ai mercati delle criptovalute dal 2013. Gli utenti di eToro possono facilmente acquistare, detenere e vendere le attività sottostanti reali di ApeCoin (APE) sulla piattaforma di investimento, utilizzando valuta fiat. Il numero totale di criptovalute offerte su eToro è ora 58(2,3).

Per ora, ApeCoin non sarà quotato negli Stati Uniti.