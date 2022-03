Janus Henderson, al via il roadshow

In un momento in cui il mercato è sottoposto quotidianamente a fortissime oscillazioni, Janus Henderson Investors dà il via a ‘’Beyond - convivere con la volatilità dei mercati”, un roadshow in sei tappe che consentirà agli esperti della società di incontrare le reti di consulenza e gli investitori professionali per rispondere alle domande sentite in questo momento come più impellenti da parte della clientela.

I vari appuntamenti saranno aperti da Federico Pons, Country Head Italia, e vedranno la partecipazione anche di Sabrina Geppert, Senior Portfolio Strategist di Janus Henderson, che fornirà indicazioni operative per la costruzione di un portafoglio bilanciato adatto a questa fase di incertezza sui mercati, e di Phil Gronniger, Client Portfolio Manager della società, con un focus sul Janus Henderson Balanced Fund.

Agli eventi prenderanno parte anche Nicola Tomaiuolo, Associate Director e Giulia Abbruzzese, Sales Executive, che offriranno approfondimenti e spunti sui fondi e le strategie di Janus Henderson per il 2022.

Il roadshow prenderà il via il 28 marzo, per concludersi il 1° aprile, toccando le seguenti città:

Padova, lunedì 28 marzo - Four Points by Sheraton

Torino, martedì 29 marzo - Hotel Principi di Piemonte

Milano, mercoledì 30 marzo - The Westin Palace

Bologna, giovedì 31 marzo - I Portici Hotel

Firenze, giovedì 31 marzo - Starhotels Michelangelo

Roma, venerdì 1° aprile - Anantara Palazzo Naiadi Hotel

Il corso ‘’Paura vs entusiasmo – come ottenere il giusto equilibrio con i fondi bilanciati‘’, tenuto nell’ambito del roadshow, è accreditato ai fini del mantenimento delle Certificazioni ESG, EIP, EFA ed EFP, in quanto conforme agli standard di Efpa Italia.

Federico Pons, Country Head Italia, ha commentato:

"Mai come in questo momento ritengo sia di fondamentale importanza affiancare consulenti finanziari e investitori professionali cercando di fornirgli una bussola il più possibile precisa per navigare l’attuale contesto di mercato, altamente volatile. Il roadshow al via ci darà anche modo di tornare a tenere incontri in presenza, occasione di cui siamo molto felici perché, anche se gli incontri virtuali hanno rappresentato un’ottima alternativa nei momenti più duri della pandemia, è soprattutto attraverso lo scambio faccia a faccia che una relazione trova pieno compimento”.

Per partecipare al roadshow ‘’Beyond - convivere con la volatilità dei mercati”, strettamente riservato agli investitori professionali, è necessario iscriversi al seguente link: https://go.janushenderson.com/Roadshow2022.