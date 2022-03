La Francaise firma la finance for Biodiversity pledge

La Française, asset manager multi-asset con sede a Parigi che gestisce 55 miliardi di euro (al 31/12/2021), è uno dei 5 nuovi firmatari della Finance for Biodiversity Pledge, con cui ci si impegna a proteggere e risanare la biodiversità attraverso le attività finanziarie e d’investimento:

Collaborando e condividendo la conoscenza

Facendo engagement con le aziende

Valutando l’impatto

Stabilendo degli obiettivi

Relazionando pubblicamente sui punti sopra entro il 2025

Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing di La Française Group, ha dichiarato: “La Française è orgogliosa di far parte del gruppo di 89 istituzioni finanziarie di punta formalmente impegnate nella protezione, risanamento e gestione sostenibile delle risorse naturali attraverso una strategia d’investimento responsabile basata sull’engagement e che mette al primo posto la biodiversità. In qualità di investitore responsabile, il nostro obiettivo è ideare e gestire soluzioni d’investimento che conciliano performance e sostenibilità.”