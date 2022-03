Le Autorità europee di vigilanza: le cripto-attività sono rischiose e speculative

Le tre Autorità europee di vigilanza (Eba, Esma e Eiopa) avvertono i consumatori che numerose cripto-attività sono altamente rischiose e speculative. Queste cripto-attività non sono adatte per la maggior parte dei consumatori al dettaglio come investimento o mezzo di pagamento o scambio.

Qualora acquistino queste attività, i consumatori potrebbero esporsi alla possibilità molto concreta di perdere tutto il denaro investito. I consumatori dovrebbero prestare attenzione ai rischi di pubblicità ingannevole, anche attraverso i social media e gli influencer. I consumatori dovrebbero essere particolarmente cauti nei confronti dei rendimenti rapidi o elevati promessi, specialmente quelli che sembrano troppo allettanti per essere veri.

I consumatori dovrebbero essere consapevoli della mancanza di ricorso o protezione a loro disposizione, in quanto le cripto-attività e i prodotti e servizi correlati in genere non rientrano nella protezione esistente ai sensi delle attuali norme Ue sui servizi finanziari.

Cosa è necessario sapere e verificare

Occorre essere consapevoli dei rischi specifici associati alle cripto-attività, nonché dei prodotti e servizi correlati, e valutare attentamente se tali rischi sono accettabili, tenuto conto delle proprie preferenze e della propria situazione finanziaria, in particolare il rischio che:

si può perdere tutto il capitale investito;

i prezzi possono diminuire e aumentare rapidamente in un breve lasso di tempo;

si può cadere vittima di truffe, frodi, errori operativi o attacchi informatici; e

è improbabile che si possa beneficiare di alcun diritto alla protezione o al risarcimento, qualora l’investimento andasse male.

Se si sta considerando di acquistare cripto-attività o prodotti e servizi correlati, ci si dovrebbe chiedere quanto segue.

Ci si può permettere di perdere tutto il denaro investito?

Si è disposti ad assumersi rischi elevati per guadagnare i rendimenti pubblicizzati?

Le caratteristiche delle cripto-attività o dei prodotti e servizi correlati sono note?

Le imprese/i soggetti con cui si negozia sono rispettabili?

Le imprese/i soggetti con cui si negozia figurano nella blacklist delle autorità nazionali competenti?

Si è in grado di proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per acquistare, archiviare o trasferire le cripto-attività, comprese le chiavi private?

Quali sono i rischi principali?

Movimenti estremi dei prezzi: molte cripto-attività sono soggette a movimenti di prezzo improvvisi ed estremi e sono speculative perché il loro prezzo spesso dipende esclusivamente dalla domanda dei consumatori (ad esempio, potrebbero non esserci attività di copertura o altro valore tangibile). Si potrebbe perdere un’enorme quantità o addirittura tutto il denaro investito. I movimenti estremi dei prezzi significano anche che molte cripto-attività non sono adatte come riserva di valore e come mezzo di scambio o pagamento.

Informazioni ingannevoli: alcune cripto-attività e prodotti correlati sono pubblicizzati in modo aggressivo al pubblico, utilizzando materiale promozionale e altre informazioni che potrebbero essere poco chiari, incompleti, imprecisi o addirittura intenzionalmente fuorvianti. Ad esempio, le inserzioni pubblicitarie tramite i social media possono essere molto brevi, enfatizzando in modo particolare i potenziali guadagni, ma non gli elevati rischi connessi. Si dovrebbe anche stare attenti agli "influencer" dei social media che in genere ricevono un incentivo finanziario per commercializzare determinate cripto-attività e prodotti e servizi correlati, e quindi potrebbero essere prevenuti nelle comunicazioni che rilasciano.

Assenza di protezione: la maggior parte delle cripto-attività e della vendita di prodotti o servizi associati alle cripto-attività non sono regolamentate nell’Ue. In tal caso, non si beneficerà dei diritti e delle tutele a disposizione dei consumatori per i servizi finanziari regolamentati, quali le denunce o i meccanismi di ricorso.

Complessità dei prodotti: alcuni prodotti che forniscono esposizione alle cripto-attività sono molto complessi, talvolta con caratteristiche che possono aumentare l’entità delle perdite in caso di andamenti sfavorevoli dei prezzi. Questi prodotti, data la loro complessità, non sono adatti a molti consumatori.

Frodi e attività dolose: esistono numerose cripto-attività false e truffe. Si dovrebbe essere consapevoli che il loro unico scopo è quello di privare i consumatori del loro denaro utilizzando diverse tecniche, ad esempio il phishing.

Manipolazione del mercato, carenza di trasparenza dei prezzi e scarsa liquidità: il modo in cui sono determinati i prezzi delle cripto-attività e l’esecuzione delle transazioni nelle borse valori spesso non è trasparente. Anche la detenzione di alcune cripto-attività è altamente concentrata, il che può influire sui prezzi o sulla liquidità. Pertanto, si potrebbe non ottenere un prezzo o un trattamento equo quando si acquistano o si vendono cripto-attività, o non essere in grado di vendere le proprie cripto-attività con la rapidità desiderata in assenza di un potenziale acquirente. Casi di manipolazione del mercato sono stati segnalati in più occasioni.

Violazioni, rischi operativi e problemi di sicurezza: la tecnologia del registro distribuito alla base delle cripto-attività può comportare rischi specifici. Diversi emittenti e prestatori di servizi per le cripto-attività, incluse le borse valori di cripto-attività e fornitori di portafogli, hanno subito attacchi informatici e gravi problemi operativi. Molti consumatori hanno perso le loro cripto-attività o subito perdite sia a causa di tali violazioni e disservizi sia perché hanno perso le chiavi private che forniscono l’accesso alle loro attività.

Informazioni di riferimento

Questa avvertenza si basa sull’articolo 9, paragrafo 3, dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza. Fa seguito alle avvertenze precedenti sui rischi associati all’acquisto/detenzione di cripto-attività.

Le cripto-attività possono essere definite come una rappresentazione digitale di valore o diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia simile.

Le tre Autorità rilevano la crescente attività e interesse dei consumatori per le cripto-attività, comprese le cosiddette valute virtuali e l’emergere di nuovi tipi di cripto-attività, e prodotti e servizi correlati, ad esempio i cosiddetti token non fungibili (NFT), derivati con cripto-attività come polizze vita unit-linked con cripto-attività come applicazioni sottostanti e di finanza decentralizzata (DeFi), che pretendono di generare rendimenti elevati e/o rapidi. Le Autorità temono che un numero crescente di consumatori acquisti tali attività con l’aspettativa di ottenere un buon rendimento senza rendersi conto degli elevati rischi connessi.

Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa di regolamento sui mercati delle cripto-attività. La proposta fornisce un quadro completo per la regolamentazione e la vigilanza degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività al fine di proteggere i consumatori, l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Si rammenta tuttavia ai consumatori che tale proposta resta subordinata all’esito della procedura legislativa.

I consumatori attualmente non beneficiano di nessuna delle protezioni previste in tale proposta fino a quando non verrà adottata e applicata.

Alla data di questa avvertenza, esistono più di 17 000 cripto-attività distinte, alcune delle quali sono a volte indicate come le cosiddette "valute virtuali" o "monete" o "token" digitali. Le cripto-attività più importanti fino ad oggi includono bitcoin ed ether, che insieme rappresentano circa il 60% della capitalizzazione di mercato totale delle cripto-attività. Il consumo di energia di alcune cripto-attività è elevato, ad esempio è legato ai processi di mining e convalida, e i consumatori dovrebbero essere consapevoli del loro impatto ambientale.