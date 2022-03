Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Coin Fx Transact (https://coinfx-transact.com):

Cryptocapitalist (https://crypto-capitalist.online);

Bennpipsfx (https://bennpipsfx.com);

Bitcoinsminingsfx (https://bitcoinsminingsfx.com);

Astrofx Trade (https://astrofx-trade.com);

450stocktradefx Ltd (https://450stocktradefx.com/en);

Alpari Limited (https://alpari.com/en);

Crypto Inc Ltd (https://cryptoinc.ltd);

Cryptomaktrading Ltd (https://cryptomaktrading.com);

Crypto Pro Investment (https://cryptoproinvt.com);

Fx Swiss Limited (https://americanfxbasetrade.com);

Crestforextrading (https://crestforextrading.com);

Digitalchainfx Ltd (https://digitalchainfx.com);

Astrazeneca (www.astra-zeneca-uk.com), clone di società autorizzata;

Easy Confx Crypto Investment (https://easycoinfx.com);

Fx Trade Options (https://fxtradeoptions.net);

Firstoptionfxtrade.com Ltd (https://firstoptionfxtrade.com);

Home Of Stock Fx (https://homeofstockfx.com);

High-Tech Fx (https://htfx.business);

Top Expert Crypto Market (https://topexpertcryptomarket.com);

Fxmarket Ltd (https://fxmarket.ltd);

Fx Crypto Limited (https://fxcryptolimited.com);

Fxbitmarketoption Ltd (https://fxbitmarketoption.com);

Forex24 Market Ltd (https://forex24market.com);

Berekley-Fisher / Berekley Fisher Associates (https://berekley-fisher.com);

Igmc (www.igmc.uk), clone di società autorizzata;

Financial Vision / Finviz Group (www.financialvizion.com), clone di società autorizzata;

Coyinvest (https://coyinvest.com);

Goldenvaluebtc.com (https://goldenvaluebtc.com);

Global Capital Ltd (https://global-capital.live);

Fxt Management Ltd (https://fxtminvest.ltd);

Coin-tradecash (https://coin-trade.cash);

Fxholdingstrade.com (https://fxholdingstrade.com);

Forexhoursltd.com (https://forexhoursltd.com);

Mis Sold Car Finance (www.missoldcarfinance.com);

Fiatvisions (https://www.fiatvisions.com);

Bawag Psk / Bawag Bank (www.bawagbank.com, www.bawagpskbank.com), clone di società autorizzata;

Pro Fx Evo (https://profxevo.site/);

Gainmetafx (www.gainmetfx.com);

Fxbitcoinpro (www.fxbitcoinpro.com).

Lexus and Merc Consulting Group (https://lexusandmercconsultinggroup.com);

Kingswood Equity Consultancy (https://kingswoodequityconsultancyllc.com);

Concord and Associates Llc (www.concordandassociatesllc.com);

My Forex Trade (www.myforex-trade.com);

Fxbitbull.com (www.fixbitbull.com);

Stallion Fx Trade (www.stallionfxtrade.com);

Crypto Allys Ltd (www.cryptoallys.com);

Precision Financial Services Llc (www.precisionfinancservices.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission - (Sfc) - Hong Kong:

www.tnscml.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Comisiòn Nacional de Valores - Argentina (Cnva) - Argentina:

Vlr Resguardo Financiero - Vlr Sa;

Wallx;

Omega Pro Ltd.

Segnalata dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) - Polonia:

Polski Holding Inwestycyjny Sa.

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

CryptoPoolExtraction Ltd (https://cryptopoolextraction.com). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob informa" n. 35/2021 dell'11 ottobre 2021);

Fx Trade Option Limited / Fxtradeoptions.com, Forextime, Exinity Limited (www.fxtradeoptions.com, www.fxtradeoptionsltd.com and www.bestfxtradersoption24.com);

World Fast Mining Btc / Fastminingbtc (https://www.worldfastminingbtc.com);

InvestCore Ltd. c/o Xertz Consulting Inc. (https://investcore.pro). Già segnalata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna (vedi "Consob Informa" n. 2/2022 del 24 gennaio 2022);

Coin Pro (https://coin-pro.global);

kCoin Pro (https://hkcoinpro.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

https://simplexforexbots.com;

My24-coin / 24 Coin Hrs Limited (https://www.my24-coin.com, https://client.my24-coin.com/es-ES);

Abalis Finance Ag (www.abalisfinanceltd.com);

United Capital Group Ltd (https://www.bestinvestorfx.com);

Mikato Trade Llc (https://investingdream.com).

Segnalata dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

MbInvest (www.mbinv.eu), clone di società autorizzata. La Consob ha disposto l’oscuramente del sito internet utilizzato (vedi sopra).