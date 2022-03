Tikehau Capital, l’obiettivo è raddoppiare gli AuM entro il 2026

Tikehau Capital inaugura oggi a Londra la seconda edizione del suo Capital Markets Day, durante la quale i fondatori della società e il suo executive team delineeranno il prossimo capitolo della sua crescita. Grazie al solido bilancio e a una cultura aziendale unica, il gruppo accelererà in maniera significativa la propria fase di espansione e la generazione di profitti, puntando a:

· Raccogliere AUM superiori a 65 miliardi di euro per le sue attività di asset management entro il 2026, raddoppiando così il volume degli AUM.

· Generare oltre 250 milioni di euro di ricavi da commissioni entro il 2026, con un incremento di 2,6 volte rispetto al 2021.

· Portare il ROE a un livello mid-teen entro il 2026.

In aggiunta a questo solido outlook, Tikehau Capital ha annunciato di aver raggiunto i seguenti obiettivi nei primi mesi del 2022:

· Il lancio di un innovativo fondo d’impatto focalizzato sugli asset green all’interno della sua divisione di private equity;

· Il completamento di una storica operazione dal valore di 500 milioni di dollari nel mercato secondario del credito;

· L’apertura di una sede in Israele, la tredicesima del Gruppo nel mondo;

· L’acquisizione di due grandi incarichi: un mandato di impact lending da 100 milioni di euro in Olanda e il primo mandato di corporate co-investment di Tikehau Capital nel real estate per 250 milioni di euro.

Infine, il 21 marzo 2022, Standard & Poor’s ha assegnato a Tikehau Capital un rating di credito investment grade BBB-, con outlook stabile, che rappresenta un ulteriore riconoscimento della forza del business model e della struttura finanziaria del Gruppo. A gennaio 2022, Fitch Ratings ha confermato il rating di Tikehau Capital a BBB-, con outlook stabile.

Antoine Flamarion e Mathieu Chabran, co-fondatori di Tikehau Capital, hanno dichiarato: “Fin dalla sua IPO, nel 2017, Tikehau Capital ha registrato una crescita significativa, più che triplicando il patrimonio in gestione e superando costantemente i propri obiettivi. Questo percorso straordinario è prima di tutto merito dei nostri team, che operano con talento e dedizione. Oggi inauguriamo un nuovo capitolo di crescita e profittabilità accelerate, fissando nuovi ambiziosi obiettivi per il 2026. Puntiamo a raddoppiare i nostri AUM, ampliando la nostra piattaforma e perseguendo l’espansione della nostra presenza geografica, mantenendo i livelli di performance e generando valore per i nostri investitori e azionisti. Tikehau Capital costruisce il successo futuro sulla base di una cultura imprenditoriale unica e su un bilancio solido, che fungono da potenti fattori di crescita. Grazie a un pool di talenti diversificato, Tikehau continuerà a distinguersi quale forte generatore di valore per tutti i suoi stakeholder”.