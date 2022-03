Fineco, in Lombardia entra Parimbelli

Un nuovo consulente finanziario entra a far parte della struttura lombarda dell’Area Manager di Fineco Filippo Viganò. Si tratta di Sergio Parimbelli, professionista dalla consolidata esperienza in ambito bancario. La sua carriera inizia nel 1986 presso Credito Bergamasco, dove opera per circa 15 anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Nel 2001 entra nella BCC di Carugate, oggi BCC di Milano, con l’obiettivo di accrescere e gestire il portafoglio clienti Private della banca in diverse filiali della regione. Parimbelli si unirà alla squadra del Group Manager Lino Majolo nel Fineco Center di Trezzo d’Adda.

“Siamo contenti che un professionista del calibro di Sergio abbia deciso di dare una svolta alla sua carriera scegliendo di entrare in Fineco. La profonda conoscenza del territorio, un’ottima capacità di ascolto e la voglia di mettersi in gioco sono le caratteristiche che continuiamo a cercare nei candidati sia senior che giovani per rispondere alla crescente richiesta di consulenza finanziaria” commenta Filippo Viganò.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di 46 miliardi di euro al 28 febbraio 2022. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.800 professionisti.