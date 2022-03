Global Money Week, fino al 27 marzo decine di eventi

Inizia la decima edizione della Global Money Week. Dal 21 al 27 marzo, istituzioni pubbliche e private, associazioni, università ed enti di ricerca italiani e di oltre 100 Paesi del mondo coinvolgeranno i giovani in oltre 200 iniziative per accrescere la loro cultura finanziaria. Il tema della Global Money Week 2022 è: Costruisci il tuo futuro, gestisci bene il tuo denaro (Build your future, be smart about money).

La Global Money Week è una manifestazione internazionale che punta all'educazione dei più giovani, dalla prima infanzia agli anni dell'università.

La campagna è promossa dall’Ocse-Infe e coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) con il contributo organizzativo della Banca d’Italia.

Per approfondimenti è possibile consultare il portale l’economia per tutti

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/al-via-la-global-money-week/

e il sito www.quellocheconta.gov.it .