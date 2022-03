Il 15 marzo l'Unione Europea ha annunciato il divieto di fornire rating a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Alla luce di ciò, e dopo aver comunicato la sospensione delle proprie attività commerciali in Russia lo scorso 9 marzo, S&P Global Ratings annuncia che ritirerà tutti i suoi rating in sospeso su emittenti rilevanti prima del 15 aprile 2022, la scadenza imposta dall'UE.