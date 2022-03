Bnl Bnp Paribas Life Banker Academy fa tappa a Napoli

Riprende da Napoli “Bnl Bnp Paribas Life Banker Academy”, il roadshow itinerante della Rete di consulenza finanziaria della Banca. “Academy” è un’iniziativa di in-formazione che, a tappe, tocca le maggiori città d’Italia da Nord a Sud ed è rivolta a consulenti e clienti della Rete ed è in partnership con le maggiori case di gestione. Ogni incontro coinvolge diverse realtà territoriali: i team Life Banker con i propri clienti, ma anche imprenditori ed investitori del luogo, associazioni territoriali ed anche rappresentanti istituzionali.

L’appuntamento di Napoli, che si tiene oggi, dalle ore 18, in una location di grande storia e fascino qual è il Complesso Monumentale di Santa Chiara, affronterà principalmente il tema delle nuove abitudini di consumo e della “nuova normalità” dettata dalla pandemia. All’incontro interverranno i rappresentanti di alcune tra le principali case di investimento internazionali, oltre ad esperti del team dell’Investment Center di BNL BNP Paribas Life Banker.

BNL BNP Paribas Life Banker, guidata da Ferdinando Rebecchi, conta oltre 650 consulenti in tutta Italia, per lo più provenienti da altre reti e banche. Gli asset in gestione hanno superato i 12 miliardi di euro (di cui 2 miliardi d’impieghi). La Rete si rivolge ad individui, famiglie ed imprese per le esigenze personali, professionali ed aziendali del quotidiano e per le più diverse progettualità, con un’ampia proposta di prodotti, servizi e soluzioni nel campo del risparmio gestito, degli investimenti, dei finanziamenti, del bancassurance e dell’Investment Banking. Offre inoltre leasing, factoring, servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale e gestione delle flotte aziendali, grazie all’expertise delle Società del Gruppo BNP Paribas attive in Italia. I Life Banker sono parte del modello integrato di BNL che comprende Agenzie, Private Banking, il Digital Banking”.