Il progetto di formazione Esg per la nuova generazione di consulenti finanziari promosso da Assoreti e Assoreti Formazione con Enel Foundation sarà uno dei temi clou della puntata di InvestireNow di stasera. Di questo e del particolare momento delle reti alle prese con la guerra in Ucraina, dell’iper-inflazione e della altà volatilità sui mercati finanziari si parlerà con Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti e vicepresidente di Ocf. Tofanelli sarà intervistato dal caporedattore di Investire Marco Muffato in diretta videostreaming a partire dalle 18.30 sul sito www.investiremag.it, il canale Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economy group.