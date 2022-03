Investire sui Giovani, la puntata di esordio su “Assicurazioni e previdenza” è online

La prima punta di “Investire sui giovani” è da questo momento online e visibile a tutti. Lo scorso mercoledì 16 marzo, in pieno orario scolastico, l’equivalente della terza ora di lezione, è andato in onda (in contemporanea e in diretta esclusiva per 30 licei di cinque regioni italiane - Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Molise - e per un totale di oltre 2500 studenti collegati) il primo talk show di educazione finanziaria realizzato da Investire, la storica testata giornalistica del risparmio di Economy Group.



La prima puntata di Investire sui Giovani - centrata sul tema “Assicurazioni e Previdenza”, realizzata in collaborazione con UnipolSai e condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato - ha avuto come ospiti Luca Forcelli, responsabile Portafoglio Previdenza di UnipolSai e Marco lo Conte, giornalista de il Sole 24 Ore.



Ricordiamo “Investire sui Giovani” è un format in 5 puntate (la prossima è prevista il 30 marzo sul tema “Conoscere i fondi”), studiato per colmare una lacuna ovvero la mancanza di una formazione finanziaria per gli studenti delle scuole secondarie. L’iniziativa nasce da una idea di Alfonso Ruffo, direttore editoriale di Investire, ed è realizzata con il coordinamento didattico della docente e giornalista Serena Altieri.