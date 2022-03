Natixis IM e H2O, è divorzio

A seguito delle decisioni strategiche prese a novembre 2020, Natixis Investment Managers e H2O Asset Management annunciano il perfezionamento dell'accordo relativo alla cessione della partecipazione detenuta da Natixis Investment Managers in H2O Asset Management Group. Il processo avverrà in due fasi: la prima prevede la cessione, in data odierna, del 26,61% del capitale, mentre la seconda, tra quattro anni e non oltre sei, in attesa delle necessarie approvazioni regolamentari, prevede la cessione della quota residua del 23,4%.

In questa occasione, H2O AM rafforza la propria governance con l'introduzione di Supervisory Board composti da una maggioranza di membri indipendenti. Al perfezionamento di questa operazione, Natixis IM non sarà più rappresentata nel consiglio di amministrazione di alcuna società del Gruppo H2O AM. H2O AM sta rafforzando la propria struttura per avere successo in questa nuova fase del proprio sviluppo, attraverso:

una governance rinnovata: H2O AM annuncia l'introduzione di Supervisory Board con una maggioranza di membri indipendenti per tutte le proprie società di gestione degli investimenti con sede in Europa. I Presidenti di questi Board saranno scelti tra questi membri indipendenti. Il Global Executive Committee avrà il compito di coordinare le attività a livello di Gruppo H2O AM. Collaborando con una società di consulenza leader a livello mondiale, H2O AM ha anche sviluppato la propria struttura rafforzando la propria governance in tutti gli ambiti, ovvero Asset Management, Operations e Controllo (Risk & Compliance);

una nuova generazione di azionisti: alcuni dipendenti acquisiranno una quota del capitale di H2O AM, mentre altri aumenteranno la propria quota, senza alcun aumento del capitale sociale detenuto dai due fondatori. Il numero di dipendenti-azionisti salirà a 40, rappresentando quasi la metà delle risorse della società, confermando l'impegno dei team;

il rafforzamento delle riserve finanziarie: il Gruppo H2O AM rafforza le proprie riserve finanziarie.

H2O AM, infine, reintegra integralmente le attività di distribuzione all’interno di H2O Asset Management

L'accordo raggiunto tra Natixis IM e H2O AM conferma il completamento del trasferimento di tutte le attività di distribuzione alla società di gestione degli investimenti, in gran parte svolto nel corso del 2021, con effetto dal 31 marzo 2022. Il team di Investor Relations di H2O AM, che è stato rafforzato negli ultimi mesi, si occuperà integralmente delle attività di distribuzione, comunicazione, servizio clienti e marketing della società di gestione degli investimenti.

Questo accordo segna un nuovo capitolo nello sviluppo di H2O AM, con un focus sulla propria gamma di fondi e in particolare sul Global Macro, valorizzando la riconosciuta esperienza quasi trentennale del team di asset management con la propria capacità di fornire performance e diversificazione su diversi orizzonti di investimento.