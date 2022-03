Obton, accordo sul solare con Generali Global Infrastructure, Natixis CIB e UniCredit

Generali Global Infrastructure per conto di alcuni fondi, Natixis CIB e UniCredit hanno chiuso con successo il project financing green finalizzato, tra l'altro, al rifinanziamento, revamping e re-leveraging di un portafoglio fotovoltaico brownfield ("portafoglio WT2") di 116 MW composto da impianti situati in Italia.

Tutti e tre le istituzioni finanziarie hanno agito come Structuring Mandated Lead Arrangers e Lenders, mentre UniCredit e Natixis CIB hanno agito anche come Bookrunners, Hedging Banks e Sustainability Global Coordinators. BNL ha agito come Account bank, mentre Natixis come Agent. DLA Piper ha supportato i finanziatori come consulente legale, mentre Orrick come consulente legale del mutuatario. Praxi e KBD hanno agito come consulenti tecnici dei finanziatori e del mutuatario rispettivamente. SURE - Sustainable Revolution - ha agito come consulente finanziario per Obton.

Il portafoglio brownfield WT2 è composto da diversi impianti fotovoltaici situati in Italia ed è stato originariamente acquistato dal gruppo Obton, attraverso la sua affiliata WT II Senior S.r.l. e successivamente rifinanziato con questo finanziamento green.

Obton Group, a seguito dell'acquisizione del portafoglio WT2, è diventato il quinto operatore del mercato fotovoltaico italiano, confermando il suo forte interesse a investire nel settore delle energie rinnovabili in Italia.

L'operazione di green project finance, strutturata come un finanziamento HoldCo con WT II Senior S.r.l. come Borrower, prevede quattro tranche: una Term Facility finalizzata principalmente al rifinanziamento dell'indebitamento esistente, una Capex Facility per finanziare i lavori di revamping, una True-up Facility per il re-leverage del portafoglio e una DSR Facility.

Tutti i 144 impianti fotovoltaici sono già operativi, connessi alla rete e dislocati sul territorio italiano, con una significativa diversificazione geografica. Gli impianti fotovoltaici sono gestiti da diverse SPV e sono stati collegati tra giugno 2008 e marzo 2013, mostrando un track record operativo positivo. Il portafoglio ha il potenziale per servire circa 50 mila famiglie, con un risparmio di CO2 di oltre 70 mila tonnellate all'anno.