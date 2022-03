Pictet AM Italia: al via un progetto podcast dedicato ai mercati emergenti

Pictet AM Italia, divisione di asset management del Gruppo Pictet, lancia una nuova serie di podcast. La nuova content series, dal titolo “Mercati Emergenti – In viaggio con Federico Buffa”, è dedicata ai mercati emergenti e sarà on air dal 24 marzo sui canali social della Società e sulle principali piattaforme podcast.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccontare i paesi emergenti con un approccio divulgativo e un linguaggio semplice, attraverso un canale nuovo e facilmente accessibile per un target ampio di investitori finali. Ogni settimana una nuova puntata sarà dedicata all’approfondimento di un tema specifico collegato a un’area geografica, in modo da aprire di volta in volta una finestra sul mondo emergente, tanto ampio e diversificato quanto affascinante e ricco di opportunità.

Pictet AM Italia ha deciso di puntare su un nuovo modo di comunicare, aiutando clienti e investitori retail a tenersi sempre aggiornati in modo smart su temi di stretta attualità, non soltanto dal punto di vista finanziario.

Il nuovo progetto conferma la consolidata expertise di oltre 30 anni di Pictet Asset Management nei mercati emergenti: alla prima strategia, creata nel 1991, ha fatto seguito il lancio di fondi molto apprezzati dagli investitori italiani e globali, tra cui il più recente Pictet-Emerging Markets Multi Asset (“EMMA”).

Daniele Cammilli, Head of Marketing di Pictet AM Italia, ha commentato: “Per anni gli investimenti nei mercati emergenti non sono stati apprezzati dai piccoli risparmiatori, probabilmente penalizzati da una scarsa comprensione di questi temi, e tuttora sono sottorappresentati nei portafogli degli investitori retail del nostro paese. Spesso oggetto di pregiudizi, dietro l’etichetta di mercati emergenti si nasconde un universo estremamente eterogeneo, in grado di offrire grandi opportunità. Oggi gli asset dei mercati emergenti sono indispensabili per la ricerca di rendimento in un portafoglio ben diversificato e per questo è necessario individuare le migliori opportunità, comprendendone pienamente anche i rischi intrinseci. Abbiamo deciso di utilizzare il podcast, strumento di comunicazione potente e innovativo, per aumentare la conoscenza economico-finanziaria del mondo emergente, avvicinandolo a un pubblico molto ampio grazie alla voce di uno dei più evocativi narratori contemporanei”.

“Mercati Emergenti – In viaggio con Federico Buffa” sarà on air da giovedì 24 marzo, primo anniversario dell’autorizzazione in Italia del fondo Pictet-EMMA, per un totale di otto episodi settimanali, accompagnati da due video. La serie di podcast è stata ufficialmente presentata anche alla comunità dei professionisti degli investimenti nel corso dell’evento “Mercati Emergenti: tra presente e futuro”, che ha visto la partecipazione di Paolo Paschetta, Country Head di Pictet AM Italia, Marco Piersimoni, Senior Investment Manager e gestore del fondo Pictet-EMMA, e del professor Alfredo Luís Somoza, presidente ICEI, con la moderazione di Raffaele Tovazzi, direttore creativo Dr Podcast.

A guidare gli ascoltatori in questo affascinante mondo sarà la voce di Federico Buffa, noto giornalista sportivo e storyteller, che li accompagnerà in un viaggio attraverso otto Paesi dell’area emergente. Di seguito il programma con i temi che verranno di volta in volta affrontati:

24/03: Smart City

31/03: High-tech

07/04: Semiconduttori

14/04: Farmacia del mondo

21/04: Fintech

28/04: Biocarburanti

05/05: Energie alternative

12/05: Innovazione alimentare

Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme di podcast e sui canali social di Pictet AM Italia.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Dr Podcast Audio Factory Ltd, che ha supportato Pictet AM nella produzione della serie “Mercati Emergenti – In viaggio con Federico Buffa”.