11 nuovi certificati Goldman Sachs Cash Collect Barriera 35%

Goldman Sachs sannuncia l’emissione di nuovi 11 certificati di Goldman Sachs Cash Collect con scadenza a 36 mesi e premi fissi trimestrali tra lo 0,40% e l’1%.

I Certificati Goldman Sachs Cash Collect Barriera 35%, emessi da Goldman Sachs International, con scadenza 36 mesi, offrono premi fissi trimestrali non condizionati all’andamento del sottostante per ciascuna delle 12 date di pagamento del premio.

A scadenza, gli investitori riceveranno 100 Euro per ciascun Certificato nel caso in cui il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale (17 marzo 2025) sia uguale o superiore al livello Barriera a Scadenza (pari al 35% del prezzo iniziale del sottostante). Al contrario, se alla data di valutazione finale il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante è inferiore al livello barriera, l’ammontare del pagamento a scadenza sarà commisurato alla performance negativa del sottostante e inferiore rispetto al prezzo di emissione, con conseguente potenziale perdita totale o parziale del capitale investito. Per esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia pari al 30% del relativo prezzo iniziale, l’investitore, ipotizzando che abbia acquistato il Certificato al prezzo di emissione, subirà una perdita del capitale pari al 70% e riceverà un ammontare pari a 30,00 EUR per ciascun Certificato.

È possibile acquistare i Certificati presso il SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online. I Certificati sono negoziabili durante l’intera giornata di negoziazione.