Fideuram, Sanpaolo Invest e Iw Private Investment, 45 nuovi private banker

Nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investment, sono stati inseriti 45 nuovi private banker.

Il numero complessivo dei private banker delle 3 reti, al 28 febbraio, è di 5.441 professionisti.

Ecco alcuni inserimenti di rilievo del mese di febbraio: in Fideuram Laura Busato e Luca Polledro in Piemonte, Stefano Rubino in Lombardia, Filippo Petrone in Puglia; in Sanpaolo Invest Luca Gottero in Piemonte, Ilaria Maria Pigoli e Sara Vati Pucci in Lombardia.