Gamma Capital Markets, entra Peluso

Gamma Capital Markets Ltd Succursale Italiana, società specializzata nelle gestioni patrimoniali e nella consulenza fee-only, comunica l’ingresso di Alessandro Peluso come nuovo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Veronese di nascita, ma milanese di adozione, Alessandro Peluso ha lavorato per quasi trent’anni come private banker al servizio di alcune delle maggiori realtà attive nel wealth management in Italia. Inizia la sua carriera nel 1993 a CariVerona dove rimane per cinque anni seguendo la clientela Private. Si sposta, negli anni, a Banca Profilo prima ed Euromobiliare poi, per arrivare a ricoprire incarichi di trader prima e gestore patrimoniale in Campisi Sim fino alla recenti esperienze in Anthilia Sgr e Invest Banca dove ha ricoperto l’incarico di Private Banker specializzato su clientela formata da professionisti di standing elevato.

“Con Alessandro, continua il potenziamento della struttura di Gamma Capital Markets nell’area milanese” comunica Vito Ferito Direttore commerciale della Società. “Grazie alla sua esperienza e specializzazione nella consulenza ai liberi professionisti, rafforziamo la nostra presenza in un segmento di clientela particolarmente esigente nella ricerca di soluzioni di pianificazione e protezione patrimoniale”.