Iosco pubblica un rapporto sulla finanza decentralizzata (DeFi)

La Iosco, Autorità di controllo dei mercati finanziari, ha pubblicato lo scorso 24 marzo un dettagliato Rapporto per illustrare come l’area dei servizi della finanza decentralizzata ("DeFi") stia rapidamente modificandosi in funzione dell’evoluzione dei mercati finanziari convenzionali.

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD699.pdf

Il documento offre una panoramica accurata del mercato della finanza decentralizzata anche identificando i nuovi prodotti e servizi offerti dagli operatori. Emerge che la maggioranza dei nuovi servizi replicano servizi e attività di tipo convenzionale, presentando tuttavia una regolamentazione più debole e maggiori rischi per gli investitori.

Si tratta dunque (come affermano gli “innovatori” della DeFi) di un mercato peer-to-peer che sfugge ad una forma di controllo centralizzato. Il rapporto, approfondendo il funzionamento del sistema di DeFi, vi rintraccia la presenza di “attori centrali” che ne mantengono il controllo, sia pure con modalità nuove, come la distribuzione di "token di governance". Importante in tale ambito è il ruolo svolto dalle piattaforme di negoziazione centralizzate - spesso a rischio di sostanziali conflitti di interesse.

Quale follow-up alle considerazioni espresse nel Rapporto, la Iosco ha quindi annunciato l'istituzione di una nuova task force per valutare sia le potenziali opportunità che i rischi determinati dalla DeFi per investitori e mercati.

Rivolgendosi ad operatori di mercato già attivi sui temi delle criptovalute e della DeFi la Iosco ha chiesto che eventuali commenti e contributi sulle questioni sollevate nel Rapporto DeFi siano inviati a [email protected].



Il Consiglio dell’Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (Iosco) ha anche aperto una consultazione con gli stakeholder (investitori, Autorità di regolamentazione, partecipanti al mercato, entità regolamentate, consumatori finanziari, accademici e altri organismi internazionali) ai fini dello sviluppo di una “cassetta degli attrezzi” (regulatory toolkit) con strumenti normativi da utilizzare in rapporto a comportamenti di tipo nuovo nei mercati al dettaglio (retail) in un contesto in rapida evoluzione per quanto riguarda gli investimenti. L’incremento del numero di investitori retail nei mercati mobiliari potrebbe infatti accentuare l’influenza della componente retail sulle tendenze del mercato e sulla determinazione dei prezzi, con analoghe implicazioni normative sui mercati retail. La crescita della componente retail potrebbe inoltre comportare un incremento di pratiche scorrette (misconduct), con implicazioni su: consumatori di servizi finanziari, investitori, economie nazionali e sistema finanziario globale.

Il Rapporto di consultazione

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD698.pdf

fornisce un quadro globale di tale evoluzione degli investimenti e di particolari fenomeni in atto quali, tra gli altri, gamification, trading autodiretto e influenza dei social media sul comportamento degli investitori al dettaglio, soprattutto a seguito della pandemia Covid-19 (e delle sue conseguenze sugli investitori). Le evidenze alla base del Rapporto traggono anche origine da indagini effettuate dalla Iosco e da Paesi membri e dai risultati del Rapporto redatto dalla Retail Market Conduct Task Force (RMCTF) della Iosco, pubblicato nel dicembre 2020.

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD669.pdf

Il Rapporto approfondisce le conseguenze del Covid-19 e della crisi sul comportamento delle imprese e degli investitori retail, con l’aumento dell'offerta di prodotti particolarmente rischiosi; particolare attenzione viene dedicata alla vulnerabilità degli investitori retail, maggiore per via dello stress del mercato.La Iosco, al fine di integrare l'analisi svolta nel documento di consultazione, promuoverà nel primo trimestre del 2022 l’organizzazione di una tavola rotonda con gruppi di consumatori e altre parti interessate per approfondire il tema.