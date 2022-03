Segui in diretta Sergio Luciano alle 18.30

Nella puntata di oggi di Investire Now, il video magazine di Investire condotto da Marco Muffato, ospite il direttore di Investire Sergio Luciano, che presenterà il numero di aprile della rivista che sarà portata a ConsulenTia, il più grande appuntamento dei consulenti finanziari che si terrà a Roma dal 6 all'8 aprile. Un numero dedicato a un focus di approfondimento sui consulenti finanziari alle prese con le conseguenze per gli investimenti di conflitto russo-ucraino, iper inflazione e alta volatilità. In primo piano anche criptovalute e token.