Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Financial Services Monitoring Authority (www.fsma.org.uk);

Damion Capital (tel.: 00815058659212);

Profitedfxfnc (www.profitedfxfnc.com);

Gemstone Fx (www.gemstonefx.com);

Nexusfx Market (www.nexusfxmarket.com);

365Falcon (https://www.365falcon.com/#/). Già segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera, vedi “Consob Informa" n. 5/2022 del 14 febbraio 2022;

Edf Promotions (www.edfpromotions2022.com), clone di società autorizzata;

Brown Finance (www.b-finances.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio, vedi “Consob Informa" n. 4/2022 del 7 febbraio 2022;

Smart Invest by Akoni (www.akoni-hub.de, festgeld.akoni-hub.de), clone di società autorizzata;

Primerfx Limited (http://primerfx.com);

Skycryptoption (http://skycryptoption.com);

Topvexominersfx.com (https://topvexominersfx.com);

Sunrisecrypto (http://sunrisecrypto.net);

Alpha Crypto Trade Fx Ltd (http://alphacryptotradefx.com);

Leom Market (https://lmtradefx.com/en);

Cryptogemini.net Ltd (http://cryptogemini.net);

Ace Crown Fx (https://acecrownfx.com);

Bitforexglobal.com (https://bitforexglobal.com);

Dynamic Crypto Traders (https://dynamiccryptotraders.com);

Sofx Limited (so-fx.net);

Millard Moore Llc (email: [email protected]);

fxbitbull.com (www.fixbitbull.com);

Income Bonds Uk (https://www.incomebonds.uk/, www.bestbonds.today, www.ukfixedbonds.org, www.fixedincome-compare.com, www.ukbonds.org, https://uk-incomebonds.com/, www.ukincomebonds.com, https://uk-bonds.co/, www.incomebonds.org, ukincomebonds.co, www.incomebonds.so, www.incomebonds.se, www.ukincomebonds.so, www.ukincomebonds.org, https://income-bonds.com/, uk-bonds.com);

Capshaw Capital Associates Llc (http://www.capshawcapitalassoc.com);

Capitalonlinefx (https://capitalonlinefx.com);

Coins Fx Holdings Ltd (https://coinsfxholdingsltd.com).

Royalton Investments Limited (www.royaltoninvestments.org).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.cortezcapital-hk.com, clone di società autorizzata;

www.redsun-hk.com, clone di società autorizzata;

Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) - Ontario:

Moon Life Investment (https://moonlifenvest.com);

Fdxcrypto / Xmarket Holdings Ltd. (https://fdxcrypto.com);

Hc Coins (https://m.hccoins.vip, https://web.hccoins.vip).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Mbinvest (www.mbinv.eu) clone di società autorizzata. Già oggetto di delibera Consob n. 22271 del 16 marzo 2022. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.mbinv.eu.

Segnalata dalla Financial Supervisory Authority, Romania - (Fsa) - Romania:

Target Global Investments (https://targetglobalinvestments.com).

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

www.demo-efg-private.com, clone di società autorizzata;

Neon Switzerland AG (https://espace-pros.com);

Secoya Private Equity (www.secoyaprivateequity.com).

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) avverte inoltre, il pubblico dei risparmiatori che soggetti non autorizzati contattano potenziali investitori, per conto di una società denominata Halisol offrendo servizi di investimento, tra cui in particolare un contratto di investimento chiamato "Hls Pldt Basic". A tal fine utilizzano anche email con formati di indirizzo [email protected] e [email protected] e utilizzando in modo illecito il nome, il logo e l'indirizzo della società lussemburghese Halisol Groupe S.A. La CSSF precisa che la società lussemburghese Halisol Groupe S.A. non ha alcun legame con i fatti richiamati nella presente avvertenza.

Segnalata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

Second Renaissance lnvestments Ltd (www.secondrenaissance.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Treasure Forex Global Limited (https://www.treasure180.com);

Uncanny Services Ltd (https://5markets.io);

Amplixx Llc (https://amplixx.com);

Apexcrypt Ltd (https://apexcrypt.net);

https://goldengates.global/es;

https://www.exindex.co;

Surreptitious Group Llc (https://fincloud.capital, https://fincloud.center);

Generación Zoe / Universidad Del Trading, Sa / Generación Zoe, Sa / Kurzena Limited (https://zoebroker.com);

Fylder Limited (https://iqtraders.eu);

Leumi Overseas Trust Corporation Limited (https://leuminvest.com);

Delta Nomines Ltd (https://primedeltas.com);

Bloomb Trading Facility Bv (https://tradingbloom.com).