Amundi, nasce il desk Equity Capital Markets

Amundi, primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale, annuncia la creazione del suo primo desk ECM (Equity Capital Markets), con l'obiettivo di fornire agli investitori un accesso privilegiato alle operazioni che si stanno presentando nel mercato dei capitali azionari in Europa, dal momento che nei prossimi anni le aziende europee ricorreranno sempre di più ai mercati azionari per finanziarsi. Sotto la guida di Luc Mouzon e facendo leva sui team estesi di ricerca azionaria e sulla forza delle diverse piattaforme di investimento di Amundi, il più grande asset manager europeo, il desk ECM fungerà da intermediario tra le banche che operano nei mercati dei capitali e i team di gestione di portafoglio di Amundi. Il desk di nuova costituzione avrà lo scopo di supportare le banche nel valutare l'interesse degli investitori per le nuove emissioni azionarie, incluse in particolare le IPO, nonché le accelerated bookbuild e il collocamento di azioni istituzionali, per consentire ai clienti di partecipare alle migliori opportunità di investimento azionario in Europa.

L’istituzione di un desk ECM consentirà ad Amundi di decidere quale ruolo svolgere in ogni prossima operazione di IPO o emissione azionaria e potenzialmente di aumentare le sue possibilità di successo, dato che associare al processo il nome di un investitore riconosciuto e stimato aumenta in genere la fiducia nell'offerta. Grazie al suo peso nel settore degli investimenti in Europa, alla profondità delle sue competenze e alle dimensioni dei suoi team di investimento e di gestione di portafoglio, riteniamo che Amundi sia nella posizione ideale per fornire questo servizio e contribuire così a rafforzare l'attrattiva dell'Europa come mercato chiave per le IPO e i collocamenti azionari.

Vincent Mortier, Chief Investment Officer di Amundi, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lanciare il nuovo desk Equity Capital Market che fornirà preziose informazioni alle piattaforme di investimento di Amundi e potenzierà le nostre capacità di investimento azionario. Nell'attuale contesto di mercato è fondamentale essere in grado di offrire ai nostri clienti l'accesso alle opportunità di investimento più dinamiche d'Europa. Sono convinto che il desk ECM di Amundi diventerà un partner di riferimento per le aziende europee nel loro processo di IPO e contribuirà inoltre a rafforzare l'attrattiva dell'Europa come centro finanziario”.