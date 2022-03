Bnl Bnp Paribas Life Banker: 10 nuovi consulenti e 2 nuovi flagship a Milano e Roma

Cresce il numero dei consulenti patrimoniali e si rafforza la presenza sul territorio di BNL BNP Paribas Life Banker: 10 new entry e due nuove sedi a Milano e Roma. L’attività di recruiting, come nella tradizione e peculiarità della Rete, continua a puntare sia su profili senior sia su giovani talenti da formare ed avviare con successo alla professione di consulenti.

I professionisti sono: Maria Grazia Allegra, da Banca Popolare di Ragusa, attiva a Taormina; Alberto Bedin, proveniente da Assix, è a San Donà di Piave (VE); Emanuele De Santis, a Pozzuoli (NA), arriva da Banco BPM come Gabriele Paccioretti, che opera a Busto Arsizio (VA); Alfredo Piacentini, già in Allianz Bank, è a Varese; Mattia Tivelli, da Deutsche Bank F.A., a Verona. Per i junior: Enrico Conte a Catania; Badr Dahoui a Lecce; Marta Davi a Latina e Andrea Interlandi a Siracusa.

Intanto taglio del nastro per due nuovi Flagship BNL BNP Paribas Life Banker a Milano in via Santa Margherita (che accoglierà 25 consulenti) e a Roma, in via Cristoforo Colombo, dove opereranno 20 Life Banker. Si tratta di sedi in zone strategiche delle due città, che si aggiungono per Milano alle due già attive in via Agnello e Corso Matteotti, mentre per la Capitale alle “flagship” di Piazza Albania, Via Piemonte e Via Pietro della Valle. Diventano così 89 i Centri Finanziari operativi in tutta Italia. Presenza sul territorio e sempre maggiori sinergie con le strutture della Banca e del Gruppo BNP Paribas rappresentano due fattori fondamentali per assicurare ai clienti un servizio completo, specialistico e trasversale, grazie all’interazione tra i più diversi know how presenti in BNL BNP Paribas.