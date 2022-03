HANetf premiato come più innovativo emittente di Etf in Europa

HANetf, la prima piattaforma white-label di Etf Ucits in Europa, si è aggiudicata il premio in quattro categorie della XII edizione degli ETF Express European Awards.

HANetf ha infatti vinto nelle seguenti categorie:

Emittente più innovativo di ETF UE

Migliore squadra di Capital Markets

Miglior distributore di ETF

Miglior Research Provider sugli ETF

ETF Express Awards pone l’accento sul meglio dell’industria europea degli ETF. Attraverso una metodologia definita, in collaborazione con Trackinsight, ETF Express Award ha selezionato gli emittenti partecipanti e le società vincitrici poi sono state votate attraverso sondaggi online dai diversi membri che compongono il panorama degli ETF in Europa.

HANetf ha vinto in tutte le categorie in cui era stata selezionata, ottenendo così un riconoscimento in quattro aree che rappresentano le diverse sfaccettature della sua offerta commerciale. Si è affermata come il miglior provider di ETF in Europa, grazie al suo essere una azienda white-label che fornisce agli asset manager un servizio completo, attraverso un percorso efficiente in termini di costi e tempi, per entrare nel mercato degli ETF. Inoltre, di particolare importanza il premio come Miglior Research Provider, risultato del fatto che HANetf è l'unico emittente a livello globale a fornite un report mensile per ciascuno dei suoi prodotti.

HANetf vanta attualmente una gamma di quasi 40 ETP quotati in tutta Europa e un patrimonio in gestione superiore a 2,25 miliardi di dollari. Nel corso del 2021 ha lanciato 22 nuovi ETP, di cui 12 sono ETF UCITS tematici e dall'inizio del 2022, ha inoltre emesso due nuovi ETF UCITS tra cui ETC Group Global Metaverse UCITS ETF, il primo ETF sul Metaverso in Europa, e tre nuovi ETP sulle criptovalute.

Hector McNeil co-CEO e co-Fondatore di HANetf ha così commentato: “Siamo entusiasti di aver vinto in ben quattro categorie. In HANetf lavoriamo costantemente per portare innovazione in ogni prodotto che immettiamo sul mercato. Siamo riconoscenti ai nostri collaboratori e partner e ci congratuliamo con tutti i vincitori. E’ davvero importante per noi aver vinto dei premi relativi proprio al tema dell’innovazione o a quello della distribuzione, che è il core business della nostra attività. Inoltre siamo particolarmente riconoscenti di aver vinto nel settore del capital market e della ricerca, ambiti in cui abbiamo competitor molto più grandi e consolidati.”