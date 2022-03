WisdomTree lancia ETP su Solana, Cardano e Polkadot

WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (exchange traded fund) ed ETP (exchange traded product), ha ampliato la propria gamma di prodotti sugli asset digitali lanciando tre nuovi ETP su panieri di criptovalute con replica fisica.

WisdomTree Solana (SOLW), WisdomTree Cardano (ADAW) e WisdomTree Polkadot (DOTW) sono quotati su Börse Xetra e la borsa svizzera SIX e saranno quotati sui listini di Euronext ad Amsterdam e Parigi il 31 marzo. Gli ETP hanno un TER dello 0,95%. Attualmente, si tratta delle commissioni più basse per prodotti ETP che offrono accesso a questi altcoin in Europa. Sono inoltre autorizzati alla vendita in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Gli ETP sono prodotti pensati per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed economico per ottenere esposizione sul prezzo di Solana, Cardano e Polkadot. Gli investitori possono anche ottenere esposizione su queste criptovalute attraverso gli ETP sui panieri di asset digitali diversificati di WisdomTree, WisdomTree Crypto Market (BLOC) e WisdomTree Crypto Altcoins (WALT). I nuovi ETP potrebbero offrire agli investitori ricompense derivanti dal processo di staking di criptovalute.

Jason Guthrie, Head of Digital Assets, Europa, WisdomTree ha dichiarato: “Vogliamo fornire agli investitori un’ampia gamma di esposizioni su criptovalute, sia attraverso panieri diversificati che singoli tracker. Una componente chiave del nostro approccio è rappresentata dal lancio di strategie che interesseranno gli investitori istituzionali. Deve trattarsi di asset digitali sufficientemente liquidi per un uso istituzionale, supportati dai partecipanti del mercato ETP e conmodalità d’uso chiare. Con l’evoluzione del mercato delle criptovalute, anche l’ecosistema ETP evolverà, uno sviluppo necessario per una più larga adozione istituzionale. Continueremo a migliorare e ad espandere la nostra gamma di prodotti, supportando gli investitori in questo viaggio nelle criptovalute”.

Creata nel 2017, Solana è una piattaforma di contratti intelligenti Layer 1, che mira ad espandere il throughput delle transazioni ad un costo molto inferiore rispetto a Ethereum. Utilizza un modello di consenso Proof of Stake (PoS) per proteggere la rete ma presenta un nuovo sistema di cronometraggio chiamato Proof of History (PoH) che consente l’ordine automatico delle transazioni. Anche se la rete principale è stata lanciata nel 2020 ed è ancora in fase di beta test, Solana ha guadagnato popolarità con modalità d’uso quali la creazione di social network decentralizzati, gaming su blockchain e scambi decentralizzati.

Cardano è stata creata nel 2015 ed è una piattaforma di contratti intelligenti Layer 1 alternativa alla rete Ethereum. È costruita con una struttura a due livelli per una maggiore sicurezza e utilizza il modello di consenso PoS. Cardano ha implementato la funzionalità di contratto intelligente nel 2021 e potrebbe sviluppare applicazioni più decentralizzate per modalità d’uso come la verifica delle credenziali del percorso di studi, la contraffazione di prodotti al dettaglio e, nel settore finanziario, per i controlli Know Your Customer/Antiriciclaggio.

Polkadot è stata creata nel 2016, con un focus sull’interoperabilità tra varie blockchain per il trasferimento di dati o asset. Utilizza un modello Proof of Authority ed è progettata con un sistema di governance grazie al quale la rete non ha bisogno di essere ramificata al momento d’incorporare gli aggiornamenti. Prevede un’ampia varietà di modalitàd’uso, inclusi gli scambi decentralizzati, l’elaborazione di dati e le soluzioni di bridging.

Attraverso gli ETP su criptovaluta di WisdomTree, gli investitori possono accedere comodamente a tutta una gamma di asset digitali senza la necessità di detenerli direttamente, di archiviare chiavi di accesso private o d’interagire in alcun modo con la blockchain o l’infrastruttura della valuta digitale. Gli investitori hanno anche accesso a soluzioni di storage di livello istituzionale, senza la necessità di configurarle con una depositaria. Per garantire il massimo livello di sicurezza, WisdomTree si avvale di depositarie regolamentate di livello istituzionale che dispongono di strutture di cold storage estremamente sicure.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “Gli asset digitali rappresentano una classe di attivi entusiasmante e in crescita, che continua a catturare l’immaginazione degli investitori. Casi d’uso interessanti e diversi per valute del calibro di Solana, Cardano e Polkadot rappresentano la fase successiva dell’evoluzione di questa giovane asset class. Mentre Bitcoin ed Ethereum occupano le prime pagine dei giornali, gli altcoin sono oggi opzioni percorribili per molti investitori istituzionali, e offrono più soluzioni per diversificare le partecipazioni in criptovalute, proprio come accadrebbe con qualunque altra classe di attivi”.

WisdomTree ha anche quotato le linee di trading in franchi svizzeri per WisdomTree Bitcoin e WisdomTree Ethereum quotati sulla SIX.

WisdomTree al momento propone otto ETP su criptovalute. SOLW, ADAW e DOTW si aggiungono infatti a WisdomTree Bitcoin (BTCW), WisdomTree Ethereum (ETHW), WisdomTree Crypto Market (BLOC), WisdomTree Crypto Altcoin (WALT) e WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight ETP (MEGA). Tutta la gamma di ETP su criptovalute di WisdomTree è disponibile tramite Börse Xetra, la borsa svizzera SIX e sulle borse Euronext ad Amsterdam e Parigi.

SOLW, ADAW e DOTW sono autorizzati alla vendita in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera.