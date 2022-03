Banca Widiba e Algebris investments, partnership strategica

Banca Widiba continua ad ampliare l’offerta di prodotti finanziari attraverso una importante partnership con Algebris Investments, asset manager indipendente specializzato nel settore finanziario e nelle strategie illiquide a livello internazionale.

Fondata nel 2006 da Davide Serra, Algebris Investments ha gradualmente esteso le proprie competenze al credito globale, al Private Debt e alla Green transition con metodologie di gestione proprie e con l’obiettivo di individuare e valorizzare un sempre più ampio spettro di opportunità. Le modalità di investimento di Algebris si distinguono sul mercato per un metodo consolidato, fondato sull’accurata analisi dei fondamentali e sulla valutazione puntuale del contesto di mercato, che garantiscono una prospettiva privilegiata sul settore finanziario.

Banca Widiba condivide con Algebris Investments anche l’impegno verso un approccio di investimento responsabile; dal 2019, infatti, la società è firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite e tutti i comparti sono articolo 8 (sostenibili) ai sensi della classificazione SFDR. In aggiunta, oltre ad un team dedicato in materia ESG, da febbraio 2021 Algebris può contare su una nuova Business Unit per la transizione energetica e ambientale.

L’intera gamma dei fondi Algebris arricchirà ulteriormente l’offerta di risparmio gestito ad architettura aperta a disposizione dei consulenti finanziari ed è stata integrata nella piattaforma proprietaria Wise che consente la sottoscrizione da parte dei clienti in modalità interamente digitale e paperless.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Algebris Investments, società di gestione che offre un’ampia offerta di soluzioni d’investimento riconosciuta a livello mondiale” - commenta Marco Marazia, Direttore Generale di Banca Widiba. “Questo accordo testimonia l’impegno costante di Banca Widiba nel fornire una gamma sempre più ampia di prodotti finanziari di qualità a disposizione dei nostri clienti sempre con il tratto distintivo della nostra tecnologia digitale. Una partnership tra eccellenze” - prosegue Marazia - “che conferma ancora una volta il percorso in cui crediamo fortemente in direzione di investimenti sempre più responsabili e in favore di una transizione green e sostenibile”.

“Siamo lieti di poter collaborare con una realtà come Widiba, un operatore affermato che unisce l’innovazione del mondo online alla tradizionale consulenza a 360° per il patrimonio“ – commenta Davide Serra, Fondatore e Amministratore delegato di Algebris Investments. “Abbiamo fortemente creduto in questo accordo, che può contare sul modello di business trasversale di Widiba: una piattaforma online performante, arricchita dal modello di consulenza completa, a disposizione di un’ampia platea di clienti con età ed esigenze differenti. Grazie a questa collaborazione, potremo offrire a una più vasta platea di risparmiatori l’accesso alle competenze d’investimento di Algebris.”